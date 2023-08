Simple Plan regresa a México

La icónica banda de pop punk, Simple Plan, se complace en anunciar su tan esperada serie de conciertos en México, como parte de su gira por el país en 2023. La agrupación canadiense reconocida por sus inolvidables himnos cargados de energía llegará al Auditorio Citibanamex de Monterrey el 10 de octubre y al Pabellón Oeste de la Ciudad de México el 12 de octubre.

Los boletos estarán disponibles en la Preventa Citibanamex el jueves 24 de agosto a partir de las 11 AM hora local en www.ticketmaster.com.mx. La venta general iniciará el viernes 25 de agosto a las 11 AM por medio de la Red Ticketmaster y en la taquilla de los inmuebles.

Desde su formación en la primera mitad de los 2000 en Montreal, Simple Plan ha logrado afianzar una gran base de seguidores en todo el mundo con canciones inolvidables como “I’d Do Anything” y “Welcome to My Life”, las cuales se han convertido en éxitos significativos que los han mantenido en la cima de las listas de popularidad.

Desde eventos tan importantes como el Vans Warped Tour, el Live 8 en 2005, los MTV Music Awards y los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010, su sonido ha resonado en múltiples latitudes y, especialmente en su país natal, donde todos sus álbumes, incluyendo Simple Plan en 2008, Get Your Heart On! En 2011 y Taking One for the Team en 2016, han llegado al Top Five.

En 2022, la banda regresó a sus raíces pop punk con su sexto álbum, Harder Than It Looks, con el que se encuentran girando por diversos países y con el que volverán a México este mes de octubre con dos conciertos en Monterrey y la CDMX, además de su participación estelar en los festivales Tecate Península en Tijuana el 7 y Tecate Coordenada en Guadalajara el 14.

¡No te pierdas el regreso de Simple Plan y vive todos esos himnos que tanto amamos! Adquiere tus boletos para Monterrey y la CDMX a partir del 24 de agosto en Ticketmaster.

¡El tan esperado regreso de @simpleplan a México ya es un hecho! 🤘🏼🔥 ¡Que no se te pasen las fechas! ⚡️#PreventaCitibanamex: 24 de agosto.

Venta general a partir del 25 de agosto. pic.twitter.com/dqiFp06VBA — Ocesa Total (@ocesa_total) August 21, 2023

Sigue a Simple Plan en redes sociales: