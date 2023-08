Así es la emocionante escena en la que Blue Beetle le rinde homenaje al Chapulín Colorado

Roberto Gómez Bolaños, nuestro Chespirito, describe a la perfección el significado de ser un héroe poniendo como ejemplo al Chapulín Colorado. Ese brillante relato se hizo realidad en el universo extendido de DC Comics, debido a que el superhéroe mexicano apareció en la más reciente película de la franquicia, Blue Beetle.

El director de la cinta, el puertorriqueño Ángel Manuel Soto introduce homenajes al Chapulín Colorado en un par de escenas de Blue Beetle.

En la primera escena podemos ver al héroe cuando el invento de Rudy, el tío del protagonista, bloquea las señales de vídeo y reproduce escenas del personaje de Chespirito, para que Jaime y Jennifer se cuelen en las oficinas de Kord, reseña Milenio.

Mientras que en la otra, hay que la segunda viene en el postcrédito de la cinta de DC Comics, que aunque ha sido blanco de muchas críticas, tiene este emotivo homenaje a uno de nuestros personajes favoritos y más icónicos de la historia de la televisión mexicana.

“No son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado, y esto lo digo en serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil y tonto. Es consciente de esas deficiencias pero se enfrenta al problema, es un auténtico héroe”, dijo en su momento Roberto Gómez Bolaños.