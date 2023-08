Juanes se pondrá ‘pesado’ con su nuevo proyecto musical

Juanes está en uno de sus refugios favoritos, el estudio que le permite inspirarse a lado de sus mayores cómplices en la música: las guitarras. El músico colombiano charló sobre los proyectos que vienen, incluye un nuevo tema con Nelly Furtado y la próxima presentación que tendrá en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de Vida Cotidiana Tour.

“Mi objetivo es poder llegar a una edad mucho más adulta y poder seguir haciendo conciertos en vivo, porque eso es lo que más disfruto. Trabajo todos los días constantemente sin parar, porque no dejo de aprender. Hacer música es como leer, escribir y practicar todos los días. Pasa que cuando lo dejo una semana de hacerlo, es como si te desconectaras de algo como la matriz (risa)”, explicó Juanes.

Juanes prepara nuevos proyectos más allá de la música. (Foto: Andrés Sierra.)

El cantante colombiano se volvió a reunir con Nelly Furtado con quien grabó el tema Fotografía que salió hace trece años, “estuve con ella la semana pasada en Toronto, Canadá, grabando una canción espectacular que va a salir pronto, siento que en dos o tres meses como parte de su álbum que se llamará Gala y Dalí y es una canción espectacular muy divertida. Además, me encantó encontrarme con Nelly porque la veo súper bien, súper emocionada, conectada y otra vez queriendo hacer música”, adelantó el músico colombiano.

Por ahora, el compositor está trabajando en un EP en el género de heavy metal, como un regreso a sus orígenes.

“Vienen mucha cosas. A principios de año, participé en un proyecto súper cool, una película que saldrá en Amazon el próximo año, fue algo diferente que nunca había hecho. Estoy trabajando en música quiero hacer, estoy haciendo, un proyecto de EP de canciones de metal pesadísimo no como la música que se escucha de Juanes, eso me encanta. También estoy trabajando en algo de cumbia, lo hago simultáneamente”, adelantó.

Al pedirle que explicará más sobre este trabajo en un género como el metal señaló, “respecto a porqué ahora quiero hacerlo de metal, pues creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque a veces uno no está preparado o no la siente realmente tanto, pero en este caso de mi vida, pues me quiero dar ese gusto artístico, sobre todo porque siempre me ha gustado mucho el metal y nunca he dejado de escuchar. Ahora, tengo la claridad que antes no la tenía y hoy la tengo para hacer este proyecto, por eso me voy a meter un momento para hacer ser algo corto y que va a ser algo especial más artístico”.

Prohibición a la música

También dio su opinión sobre el hecho de que algunos géneros pasen por la censura en sus letras o videos.

“Respecto a la música, a la prohibición, no sé si la prohibición es algo que ayuda en este caso, porque generalmente la música que escuchamos siempre es el reflejo de la sociedad que construimos. Criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema; al final, es arte y una forma de expresión, aunque no sé, no disfruto la apología del crimen ni nada de esas cosas, pero puede ser mejor que haga una canción a que tomen un arma y maten a alguien. Con respecto a los corridos puedo decir que me gusta su musicalidad que es compleja, es decir, los chicos que toman la guitarra y todo eso, realmente es música muy compleja no es fácil de tocar. Me gusta ese sonido popular como así de calle, de cantina, de pueblo, eso me gusta y no me clavo mucho en la letra. Estos ciclos de la música va pasando, ahora en lo regional y antes el reguetón es algo que nos va alterando el imaginario constantemente, eso va a seguir cambiando”.

La mujer como inspiración

“Por lo menos en mi casa la mujer siempre ha sido un referente para mi música. Siempre lo he hecho en mis canciones es desde el amor. Hoy en día -quizá- decir alguna cosa en la canción puede ser ofensivo ya muchas cosas pueden ser ofensivas. Por ejemplo, Es por ti la escribí hace 20 años con el mismo sentimiento que pude haber escrito Vida cotidiana, aunque el significado distinto pero siempre es como desde un lugar de mucha admiración, respeto e inspiración, porque para mí ha sido como gran parte de mi vida desde mi madre hasta mis hermanas, esposa y mis hijas”, dijo Juanes.

Concierto en el Auditorio Nacional

Juanes se presentará el 19 de octubre en el Auditorio Nacional.

“Este show que hacemos el próximo 19 en el Auditorio Nacional es parte de la gira por Latinoamérica que vamos a hacer de Vida Cotidiana, también vamos a Buenos Aires, Asunción, Santa Xruz en Bolivia, Bogotá, Amsterdam, París, Barcelona, Bruselas y Sevilla y, bueno, seguimos adelante y así que los esperamos allí va a estar brutal, espero que no falten”.

