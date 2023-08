Sofía Montaño dedicará funciones de “Corteo” a Ignacio López Tarso: “honraré a mi abuelo”

El Cirque du Soleil anunció su regreso con una corta temporada de Corteo en México para celebrar la vida, con un espectáculo cargado de magia, acrobacias y una producción que no escatimará en detalles. El show tendrá nuevos actos y pequeñas adaptaciones a la historia original. Resalta su escenografía: una placa giratoria en el escenario de 12 metros de largo, además de nueve mil imágenes en el diseño del set para combinar muchos estilos e influencias visuales.

El circo tiene entre su talento artístico a la cantante mexicana Sofía Montaño, quien charló en exclusiva con Publimetro sobre lo que representa hacer temporada en su país. La joven dedicará de manera especial sus funciones a su abuelo Ignacio López Tarso, quien le heredó el gusto por las artes.

En 2019 Sofía se unió al Cirque du Soleil con el show Luzia, recorriendo diferentes grandes ciudades del mundo, hasta que en 2022, tras la pandemia, pasó a formar parte del reparto de Corteo.

Sofía Montaño, cantante mexicana, que participa en Corteo del Cirque du Soleil. (Foto: MajaPrgomet / Instagram.)

¿Cómo inició tu romance con el Cirque du Soleil?

— Cuando tenía 6 años, pues vi mi primer show con mi abuelo que fue el espectáculo de Alegría en la Ciudad de México. Ambos quedamos sorprendidos, cualquiera que ha visto un show del Circo du Soleil sabe que es algo extraordinario y una locura. Me acuerdo que me cambió la vida, afortunadamente se cumplió el sueño 20 años después. Ha sido un camino de mucha perseverancia, paciencia y estoy feliz por hacer un show que me encanta, sino que lo puedo compartir con mi familia en mi país, es como la cereza del pastel.

¿Serán las funciones más emotivas?

— ¡Ay, pues sí! Todo ha estado como muy enlazado en mi historia con el circo y mi abuelo. Mi primer show lo vi con él y este show de Corteo lo fui a ver con mi papá en Ciudad de México. Después fue Luzia que es el primer show que hice con el circo y lo vi con mi mamá.

¿Qué pasa por tu cabeza al poner el primer pie sobre el escenario?

— Muchas cosas, porque me pasa que tenemos una responsabilidad de ser casi perfectos. Yo como cantante me toca acompañar a la gente en esta historia y que mi voz llegue al nivel de mis compañeros que están dando un espectáculo en el aire. Al entrar a esta compañía tuve el síndrome del impostor, porque esto es como un trabajo con superhéroes en el aire y sobre el escenario.

“Estamos muy emocionados de enseñarles Corteo que a nivel emocional es un apapacho al alma y al corazón” — Sofía Montaño

¿Corteo y el Cirque du Soleil se llenan de talento latino?

— Algo muy bonito del circo es que le interesa la diversidad, que seamos de muchos países. Por ejemplo, nada más en Corteo somos de 28 nacionalidades distintas y no somos tan poquitos latinoamericanos. La primera actriz mexicana fue Norma Angélica, luego Josue Anuar y Majo Cornejo que hizo el el show original de Luzia. En Corteo somos tres: yo como cantante y dos técnicos riggers que son los que hacen a la gente volar de forma segura. Me encanta que tenga con quién hablar español, eso es lo mejor.

Te toca cantarle a la vida y muerte, ¿verdad?

— Es un show que celebra la vida y la muerte, eso nos llega cerquita a los mexicanos. Creo que es un show que va a tocar fibras sensibles, pero de buena forma y va a conmover mucho ya tengo ganas de verlas reacciones de la gente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

¿Dedicarás a tu abuelo el paso de Corteo por México?

— Completamente, pero todas las noches busco honrarlo a él como actor. También, busco honrarlo a él como como mi abuelo y le dedico todas las canciones, porque Corteo tiene dedicatoria completa a mi abuelo.

El paso de Corteo

Debut. Se estrenó por primera vez en Montreal en 2005. Visitó más de 60 ciudades en 19 países distintos como un espectáculo de arpa, antes de convertirse en un show de arena en 2018. Hace 8 años visitó por primera vez la República Mexicana.

Espectáculo. Un clown se imagina su propio funeral en un ambiente de carnaval, vigilado por silenciosos y cariñosos ángeles que yuxtaponen lo grande con lo pequeño, lo ridículo con lo trágico para contrastar lo grandioso con lo íntimo. A través de una ceremonia atemporal, el show sumerge en un mundo donde la fantasía desafía a la realidad a través de música poética y traviesa.

¿Cuándo y dónde inicia temporada?

Preventa Citibanamex: 25 y 26 de agosto, y a partir del 28 de agosto empieza la venta general, en ticketmaster.com.mx.