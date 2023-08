Drag Race México ya tiene a sus cuatro finalistas

La primera entrega de la versión mexicana de RuPaul’s Drag Race entra en su recta final con la elección de las primeras finalistas de este concurso que ya se ha emitido en una docena de países en diversos idiomas.

La carrera por conseguir la corona y el cetro de Drag Race México se cierra cada vez más pero en esta ocasión tanto Valentina como Lolita Banana sorprendieron a la audiencia al no realizar ninguna eliminación en el programa liberado el pasado jueves por Paramount+.

Con esta decisión de las juezas Valentina y Lolita Banana en el episodio Reinas de belleza latinas, serán Christian Peralta, Regina Voce, Matraka y Gala Varo quienes se presentarán en la última entrega de la versión mexicana de la franquicia Rupaul’s Drag Race que comenzó a emitirse el pasado mes de junio por streaming y Mtv.

Y mientras corre el reloj para conocer quién será la primera ganadora del reality show, la producción ya está inmersa en la selección de participantes para la segunda temporada que podría emitirse el próximo año.

Mientras tanto, el relevo de la versión mexicana lo tomará Drag Race Brasil que comenzará sus emisiones el próximo 30 de agosto por Mtv.

En la versión brasileña, doce concursantes buscan llevarse a casa la corona, convertirse en la próxima superestrella drag de Brasil y ganar un gran premio en efectivo. La competencia será conducida por la estrella Grag Queen. Dudu Bertholini y Bruna Braga se unirán al presentador como parte del panel de jueces.

La mayor parte de estos productos televisivos de World of Wonder pueden verse bajo demanda en las aplicaciones de WOW Presents Plus a nivel mundial.

550 mil pesos, un año de cosméticos de Anastasia Beverly Hills, una corona y un cetro de Amped Accessories recibirá la ganadora del reality.