Alex Gou celebra que haters ataquen la longevidad de “Vaselina” y la edad de sus actores

Alejandro Gou sigue con un espíritu de aventurero teatral, el productor mexicano charló con Publimetro sobre esos sueños que ha concretado en su carrera y otros que están por llega. Además, de cómo el musical de Vaselina se ha convertido en la cereza del pastel.

Desde su estreno, el pasado mes de julio, el regreso del musical implicó un gran esfuerzo por la complejidad en la agenda de los artistas y la producción.

“El proyecto me provocó sonrisas, compromiso y mucho trabajo. Desde que Erik Rubín me propuso hacer Vaselina, cuando estábamos en José el soñador, yo la verdad le dije que no. Vaselina ya es la obra más puesta de la historia, la más quemada ya la había puesto dos veces, pero me dijo: ¿qué te parecería si fuera con Timbiriche?, ahí cambió la situación (risa). Así que nos dimos a la tarea de reunir a los Timbiriche, pedir los derechos y empezar a trabajar. Fue un compromiso muy fuerte para mí porque como fan de ellos y todo el mundo que quisimos ser timbiriches y vaselinos, el tenerlos en mi oficina fue una emoción grandísima”, compartió Alex Gou.

Tras Jesucristo Súper Estrella, José el soñador, No me puedo levantar, Mentiras y Billy Elliot, el productor sintió que tenía que crear algo fuera de lo normal.

“Tenía que rodearlos de una gran producción, tan solo por el regreso de ver a Timbiriche y lo logramos con una producción gigantesca, porque es la obra más costosa que he hecho en la historia y, también, en la historia de México. El público sale feliz, vendimos todas las funciones y hasta los haters están felices”, explicó.

Ante la buena respuesta de la gente, la temporada en Ciudad de México se extenderá, “voy a alargar la temporada hasta diciembre debido al éxito y empezaremos con la gira en enero para estar en Guadalajara el día 20. La preventa es del 25 al 27 de agosto por Citibanamex con el 15% de descuento y tres meses sin intereses, yo le recomiendo el público Guadalajara que sí compre los boletos ya porque no vamos a abrir más funciones solo tenemos dos funciones en Auditorio Telmex”.

“Ya no tengo más fechas que abrir porque reunir a los artistas es muy muy difícil, no dejen para mañana para comprar los boletos, les garantizo que va a ser la mejor obra que van a ver a su vida y al que no le gusta le regreso el dinero. Van a vivir un viaje a la nostalgia maravilloso, van a cantar reír, llorar y es una montaña rusa de emociones. Vaselina, se convierte en un karaoke gigante el teatro porque todo el mundo canta las canciones” — Alex Gou

Memes y haters de Vaselina

Circulan en redes sociales todo tipo de contenidos sobre el musical en e que participan Benny Ibarra, Erik Rubín, Andrea Legarreta, Diego Shoening, Mariana Garza, Alix Bauer, entre otros, que han sido “atacados” por presentar un musical de “viejitos”, a lo que el propio productor respondió.

“Me da risa y los mismos memes que le hacen a Erik yo los subo. Los haters jamás compran un boleto, jamás van a el teatro, entonces están en su mejor momento. Mi idea siempre fue hacer una Vaselina más madura, si la mayoría pasa los 50 años pero eso es su encanto. Esos haters no saben que a los 52 años estamos mejor que nunca. Esta vez hice una Vaselina más madura en la cual le quitamos lo ñoño, los chistes baratos y es mucho mejor la historia”, dijo el productor.

“La importancia de ahorrar para el retiro”, “Hipertensión y ciática… el musical”, “Esto ya no es Vaselina es pomada de árnica”, “Amor en el geriátrico”, “Que padre está “La casa del actor” en su versión de los abuelitos en Vaselina”, han sido algunos de los comentarios.

Lo que viene

Alejandro Gou adelantó lo que trae entre manos a corto plazo, “soy una máquina de emociones de fantasías y me encanta estar viajando para ver cosas. Hago de chile, mole y manteca para no aburrirme, desde carpa como La lagunilla musical, Mentiras y hasta el show de Me caigo de risa. También, voy a llevar junto Sergio Gabriel el concierto de Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa”, reveló.

Agregó, “tengo los derechos de cómo se llama de Sister act esta obra de Whoopi Goldberg y tengo los derechos de Matilda que será la primera que pongo. También tengo los derechos de Beetlejuice que la voy a poner en México. Ahorita produciendo junto con Óscar Uriel la película de The Father de Anthony Hopkins ya estamos ensayando con Luis de Tavira en el papel principal y Fernanda Castillo en papel de la hija”.

Alejandro Gou sigue generando experiencias en el escenario. (Foto: Cortesía.)

Las Claves

Producción. Los efectos especiales son traídos de Nueva York, la construcción de la automatización desde Londres. Hay video mapping y toda la tecnología tiene que funcionar al mismo tiempo. Hay más de 103 técnicos en cada función trabajando atrás para el espectáculo.

Recomendaciones. “Acaba de venir el hijo de Jim Jacobs, autor de Vaselina y dijo que es la mejor puesta del mundo. Estamos a la altura de Broadway y de Londres”, explicó Alex Gou.

