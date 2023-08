Carlos Santana se disculpa con la comunidad trans: “lamento mis comentarios insensibles”

Carlos Santana suele dar noticias referentes a sus visitas a México, sus conciertos o estreno de documentales. Ahora, se convirtió en el centro de las críticas por un discurso que dio durante su concierto en Nueva Jersey.

“Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo”, dijo el guitarrista durante su show, luego de eso las redes sociales señalaron sus ataques a la comunidad gay y dar muestras de transfobia.

Normalmente, el músico no habla de esos temas que suelen ser polémicos, pero esta vez sintió la necesidad de hacer esas declaraciones, por lo que está recibiendo mucha presión en línea.

“Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí” — Carlos Santana

Después, Carlos Santana se disculpó por el incidente y dijo.

“Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a las personas y esa no era mi intención”, se leyó en el portal de TMZ.

El oriundo de Autlán, Jalisco, agregó, “aquí está mi objetivo personal que me esfuerzo por lograr todos los días. Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo para ser feliz y divertirme, y para que todos crean lo que quieran y sigan en sus corazones sin miedo. Se necesita coraje para crecer y brillar en la luz que eres y para ser verdadero, genuino, y auténticos. Crecemos y aprendemos a hacer brillar nuestra luz con Amor y elogios. Que tengas una existencia gloriosa. Paz.”

Santana continuó diciendo que él y Dave Chappelle, se metieron en problemas por sus comentarios antitrans.

Estrenará documental

CARLOS llegará a los cines de todo el mundo los días 23, 24 y 27 de septiembre. Celebra la vida de Carlos Santana con este íntimo documental que incluye nuevas entrevistas, imágenes de conciertos y momentos detrás de las escenas junto a extraordinarias y nunca vistas imágenes de archivo, incluyendo vídeos caseros grabados por el mismo Santana.

Además del documental, CARLOS: The Santana Journey Global Premiere incluirá una introducción especial con Santana y el director Rudy Valdez.