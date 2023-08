Taylor Swift asegura que siempre quiso presentarse en México

Taylor Swift arrancó con las fechas de su gira internacional ‘The Eras Tour’, México es la primera parada, justamente este jueves 24 de agosto la intérprete estadounidense se presentó por primer vez en el Foro Sol de la Ciudad de México, deleitando a más de 58 mil swifties.

Pese a los pronósticos climáticos negativos, las lluvias no lograron opacar el primer concierto de la cantante, por lo cual sus seguidores disfrutaron con gran entusiasmos de un show de más de tres horas, incluido también el pequeño setlist de Sabrina Carpenter, quien abrió el espectáculo minutos antes.

Concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX 24 de agosto Foto: Publimetro

Emotivo discurso de Taylor Swift

‘The Eras Tour’ en México comenzó al ritmo de “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, después con “Cruel Summer” y “The Man”, los asistentes enloquecieron por completo, en especial luego de escuchar el discurso de Swift, ya que aseguró que era un sueño presentarse en México.

“México, me están haciendo sentir increíble. Me están haciendo sentir poderosa. Me hacen sentir que yo puedo tocar por primera vez en México. Toda mi carrera he soñado tocar aquí. Estoy muy emocionada, gracias por venir a vernos”, dijo Taylor Swift.

La energía y calidez de los swifties mexicanos se notó de inmediato, por lo cual Taylor tomó un momento de su presentación para agradecer el apoyo y cariño que ha recibido durante su carrera, además de agregar que se había percatado de todo el esfuerzo de sus fans por asistir a sus conciertos en Ciudad de México.

“Esto es como un sueño, ¿son reales? El hecho de que hayan decidido apoyarnos de esta manera en nuestra primera vez tocando aquí. He visto outfits fuera de este mundo, llegan luciendo genial y cantan más fuerte que las bocinas. Muchas gracias”, agregó.

Concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX 24 de agosto Foto: Publimetro

Primer concierto de Taylor Swift en México

La primera presentación de la intérprete de “Love Story” no será en el Foro Sol de la Ciudad de México, puesto que hace 12 años dio un pequeño concierto en el crucero Allure of the Seas de Royal Caribbean en Cozumel, justamente el show ocurrió mientras se encontraba en territorio mexicano.

Existen muy pocas imágenes y videos del momento que presenciaron los pasajeros, no obstante, las fieles fanáticas de Swift han logrado rescatar algunos clips, en los cuales se aprecian a su banda, su outfit y la convivencia que tuvo con los espectadores.