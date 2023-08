Eros Ramazzotti blanquea su relación sentimental: una mujer 25 años menor que él

El amor regresó a la vida de Eros Ramazzotti. El cantante italiano se había divorciado en 2019 de Marica Pellegrinelli, con quien estuvo casado por cinco años. Estuvo soltero durante todo este tiempo, hasta que una mujer 25 años menor que él tocó las puertas de su corazón.

La chica afortunada se llama Dalila Gelsomino. Tiene 34 años y en su cuenta de Instagram se aprecia que en ocasiones realiza trabajos de modelaje. En su misma red social hace un posteo con un extenso texto dedicado a su nuevo amor, Eros Ramazzotti, de 59 años.

“Te mueves y un ejército se mueve. Del personal, fans y la gente que te quiere. Y tu ejército es un ejército ganador. Te he visto dedicar tu arte a 15.000 personas, pero también te he visto improvisar en una habitación vacía. Sólo estaba yo en esa habitación. Celebro el final de una gira épica pero te celebro sobre todo como persona. Detrás de 90 citas agotadas hay un ser humano especial. Más especial de lo que podrías imaginar conociéndolo “sólo” como artista”, escribió Dalila con un conjunto de fotos de ella y Eros.

Eros Ramazzotti no se queda atrás. En su cuenta de Instagram, aparentemente adelantándose a las críticas por la diferencia de edades, el cantante escribió un texto que acompaña con una foto en la que aparecen juntos.

“No escucha las palabras de la gente, es sordo, maldito profundo terco, no tiene EDAD, hace mal, hace el bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz más allá de todos los límites, y es el lado oscuro de su ser irracional, es hermoso pero también desconocido, vivamos este amor hasta el final, vivámoslo hasta el final, todos, sin miedo. Te amo”, dijo el cantante italiano, según la revista Quien.