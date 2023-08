Revelan que Galilea Montijo sufrió un accidente durante grabaciones de LCDLF que puso en riesgo su vida

La reconocida conductora mexicana, Galilea Montijo, se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que se revelara que sufrió un gran accidente durante las grabaciones de “La casa de los famosos”.

El estilista de moda Aldo Rendón fue el responsable de revelar accidentalmente los detalles del delicado accidente que la presentadora experimentó durante una de las galas del reality de Televisa.

Mientras hablaba sobre los atuendos que creó para Montijo en el reality show, Rendón recordó el día en que ella sufrió una aparatosa caída mientras lucía un conjunto con brillos bordados.

Según relató Aldo, durante la fiesta del último programa, alguien movió la silla en la que Galilea Montijo iba a sentarse, provocando que cayera al suelo.

“Así se las voy a poner, se vio tan mala que tuvo que venir la ambulancia y es un programa en vivo, bueno no la ambulancia, los paramédicos. Entonces faltaban 10 minutos para empezar y Galilea llorando, yo nunca la había visto llorar, porque es de las mujeres que no se cansa, que no pide silla para descansar”, relató Rendón.

A pesar de la dolorosa experiencia, Galilea Montijo mostró su profesionalismo al continuar con la transmisión sin mostrar signos de malestar frente a las cámaras.

Polémicas, Vacaciones y Regreso

Durante el transcurso del reality show, Montijo estuvo envuelta en varias polémicas, desde rumores de favoritismo hacia algunos equipos e incluso el surgimiento de su relación sentimental con un modelo venezolano.

Sin embargo, después del programa, decidió alejarse de los reflectores y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

El regreso de Galilea Montijo al programa “Hoy” marca su reintegración a la pantalla chica después de su periodo de descanso y recuperación tras el popular reality.