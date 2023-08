Eduin Caz revela que tuvo cáncer y habla de su estado de salud

Eduin Caz y Grupo Firme sigue con éxito su gira Enfiestados y Amanecidos, apenas el pasado sábado 26 de agosto la agrupación logró reunir a más de 300 mil personas en la Feria Nacional Potosina, show donde el líder del grupo habló sobre su salud.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme,habló de su estado de salud. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO. (Edgar Negrete Lira)

En pleno concierto Eduin reveló que tuvo cáncer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir dicho padecimiento. Caz tomó el micrófono y junto a su hermano, Jhonny Caz, reveló que desarrolló cáncer por una hernia hiatal mal cuidada. Además detalló que cuando recibió el diagnóstico buscó a los mejores doctores para que lo operaran y mostró las cicatrices de su cirugía.

“Nunca lo quise decir, pero miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen ‘se hizo la manga gástrica y la ver**’ ok, creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver** quiero que lo entiendan, yo soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento, fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver** entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije ‘me cargó la ver**’ igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos”, dijo el líder de Grupo Firme.

Eduin Caz revela en pleno concierto que superó el cancer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir esta enfermedad pic.twitter.com/H1FSG4EgZY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2023

¿Cuál es el estado de salud de Eduin Caz?

El cantante también explicó que recientemente se hizo unos nuevos estudios, y afortunadamente dijo que se encuentra en perfectas condiciones. También explicó que no habló de su enfermedad antes porque no quería ser visto con lástima.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’ y no, no, no, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver** entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”.

Por su parte, el hermano de Eduin, Johnny compartió su alegría y no dudó en gritar de felicidad por haber logrado vender a esta enfermedad.

Caz anunció su retiro de los escenarios el 30 de julio a través de una publicación en la que detalló que se despedirá de Grupo Firme después de cumplir los compromisos de la gira, y enfatizó que “solo quiere recuperar su vida” pues, aunque la fama lo ayudó a cumplir muchas de sus metas también le quitó muchas otras cosas.