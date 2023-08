LP presenta “Love Song”, inspirado por la música de los 80s

LP (elle), artista, cantante y compositor multi-platino con sede en Los Ángeles, comparte “Love Song”, el tercer tema revelado de su nuevo álbum Love Lines, que se lanzará el próximo 29 de septiembre. Esta nueva canción sucede a los sencillos anteriores “Golden” y “One Like You”.

“Cuando estábamos grabando en Palm Springs, yo trabajaba con Ashton Irwin, de 5 Seconds of Summer, y él quería que hiciéramos una canción alegre para esta sesión. Se le ocurrió un ritmo y Andrew añadió el riff. Se me ocurrió el título “Love Song”, un título muy genérico, obviamente, pero conceptualmente me pareció que podía convertirlo en una historia original por derecho propio. Seguimos trabajando y repasando el orden de las partes y los acordes, y finalmente empezó a fluir y a tomar forma. Cuando terminó, no sentía mucha seguridad al principio, pero a veces, cuando te sientas con una canción, acabas diciendo: ‘vaya... me tomó por sorpresa’ y te das cuenta de lo que tienes. Y eso es lo que pasó aquí”, compartió LP acerca de “Love Song”.

