Eduardo Verástegui arremete contra reportero tras cuestionar “Sound of Freedom”

Eduardo Verástegui se ha mantenido en gira de promoción como parte del estreno de “Sound of Freedom”, la cual llegará a las salas de México este 31 de agosto. A pocas horas de esto, se difundió un video en donde el actor fue captado en medio de una discusión con un reportero.

El intérprete mexicano ha caracterizado su carrera con distintas polémicas, pese a que la cinta que produjo “Sound of Freedom” recibió buenos comentarios, expertos de cine han señalado que en el trasfondo se reflejan por completo las ideologías de Verástegui, es por ello que no ha dejado de defender su trabajo en este proyecto.

Eduardo Verástegui (Foto: Angel Studio.)

Eduardo Verástegui arremete contra reporteros

Previo al estreno de la cinta en México, el actor y productor se presentó en la premiere, en la que se dieron cita varios reporteros, uno de ellos fue Eduardo Mitzu, quien aprovechó la oportunidad para cuestionar los comentarios de Verástegui al asociar la homosexualidad con la pedofilia.

“Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor. A ti no te interesan los niños. No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños”, dijo el productor.

Asimismo, la discusión se intensificó cuando el periodista cuestionó la participación que tuvo Fabian Marta, el cual fue detenido tras ser acusado de secuestro de niños; como era de esperarse Eduardo Verástegui reaccionó molesto y comenzó exponer el papel que realmente tuvo Fabian en la cinta.

“Prensa pinocho, prensa pinocho, la nariz te crece hasta acá, hermano. Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un ‘profunding’ para la publicidad de la película”, agregó.