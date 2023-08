Eduardo Verástegui reacciona al arresto de uno de los inversionistas de la película “Sound of Freedom”

Hace días se compartió la noticia de que un hombre que invirtió en la película “Sound of Freedom” fue arrestado bajo el cargo de secuestro de menores en los Estados Unidos, y Eduardo Verástegui se había mantenido en silencio hasta ahora.

La cinta toca el tema de la red de tráfico infantil, por lo que alguien acusado de secuestrar menores de edad que esté relacionado con este proyecto resulta sumamente irónico.

Todos al cine a ver @SonidoDeLiber @SOFMovie2023 . 31 de agosto en todas las salas de cine de México. pic.twitter.com/k9wRpN9qXJ — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 27, 2023

Fabian Marta es el hombre que fue uno de los miles microinversionistas que apoyó la difusión de “Sound of Freedom” en algunos cines en los Estados Unidos, pero el pasado 21 de julio fue arrestado por secuestrar niños y salió bajo fianza el 23 de julio. Se espera que el 28 de agosto se presente a la corte para dar comienzo con su juicio, donde podría acabar siendo condenado de 10 años de prisión a cadena perpetua.

Eduardo Verástegui asegura que si a Jesús se le coló un traidor, era mucho más fácil que se le colara uno entre los miles de donantes

“Al principio, obviamente dije ‘fake news’ (noticias falsas) porque a este vato ni lo conozco, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué…, no, no se vale”, expresó Eduardo Verástegui en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

🤬😡➡️Un tal Fabián Marta, de los tantos financiadores de la película producida por el republicano guadalupano @EVerastegui “Sound of Freedom” cuya temática es el tráfico de menores,fue arrestado con cargos de secuestro infantil…Como la ven❓Que tal❓😡🤬https://t.co/hlO9f8CyRL pic.twitter.com/HmRQFLozZw — CESAR_BRONN (@Cesar_Bronn) August 5, 2023

El exactor y político afirmó que él no tenía ninguna relación con Fabian Marta y que nunca lo llegó a conocer en persona, además aseguró que él no puede hacerse responsable de las acciones de otras personas.

“¿Cómo yo voy a controlar lo que más de seis mil personas hacen? Y bueno, uno se coló, a ver, si a Jesús con 12, se le coló uno malo, en más de seis mil, pues seguramente hay más de uno que no estén portándose bien”, dijo Eduardo Verástegui.

Muchas personas en las redes sociales le han dado su apoyo al productor de “Sound of Freedom”, sin embargo, un gran porcentaje considera que debió investigar los antecedentes de los inversionistas para no manchar el mensaje de la película.