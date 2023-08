‘Sonido de libertad’ abre la conversación sobre tráfico de niños en su estreno en Latinoamérica

Eduardo Verástegui está en México para la promoción de Sonido de libertad (Sound of freedom) que se estrena esta semana en toda Latinoamérica.

El actor y productor mexicano charló con Publimetro sobre el éxito sorpresivo de la cinta que narra la historia de Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

Eduardo Verástegui charló con Publimetro sobre el estreno de Sonido de libertad en Latinoamérica. (Foto: Angel Studio.)

La película independiente se estrenó el pasado 4 de julio en Estados Unidos, donde se colocó en los primeros lugares de recaudación en taquilla.

“Hay muchos sentimientos, muchas emociones pero estoy agradecido y con mucha gratitud, porque después de ocho años de trabajo con todos los obstáculos que te puedas imaginar, pues llegamos a este momento de estrenar la película en nuestro territorio. El que Angel Studios haya creído en el proyecto y arriesgado en una fecha de salida como fue el 4 de julio en Estados Unidos, fue una locura para un cineasta independiente, porque es temporada para los blockbusters de Hollywood. Así que una película independiente, hecha por mexicanos con presupuesto bajo, pudiera ganarle a Indiana Jones, aún no me lo creo”, señaló Eduardo Verástegui.

El filme, que aspira a fenómeno social, se ha colocado en el epicentro de la conversación cultural y hasta política en Estados Unidos y se espera que pase lo mismo en Latinoamérica, por su temática. Tanto su protagonista Jim Caviezel y Verástegui han citado sobre las teorías que asocian a ciertas élites liberales con el tráfico de menores.

“Espero que los asistentes salgan movidos, tocados y transformados, queriendo convertirse en embajadores de la libertad y que salgan haciendo esta pregunta: ¿Qué puedo hacer yo para acabar con esta terrible realidad? En tan solo siete semanas más de 18 millones de personas fueron al cine, sin contar otros dos millones que la vieron pirata, que también cuenta porque la película también cuenta sus corazones”, añadió que están negociando con Elon Musk para sacar la película en X (antes Twitter) tras el circuito en las salas de cine.

“La película es un movimiento que busca erradicar la trata de niños para la explotación sexual y lo vamos a lograr” — Eduardo Verástegui

El polémico productor explicó que desde hace 20 años está dedicado a hacer cine de valores, y está convencido de hacer un movimiento que cambien consciencias y leyes.

“Somos el proveedor número uno de Estados Unidos que es el consumidor número en sexo con niños en el mundo. El 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo se produce en México, problemas que si no son atendidos ahorita el dolor de niños se va a convertir en nuestra peor pesadilla”, detalló.

“Me ven como una amenaza”

Eduardo Verástegui enfrentó los comentarios y rumores sobre él, “mi padre antes de morir siempre me decía: ‘a perro muerto no se le da patadas’. Hay muchos temas peligrosos, por ejemplo el tema de la trata donde enfrentamos una industria que produce 150 mil millones de dólares al año y estamos tumbándolo el negocio. El sector religioso, político, empresarial y del entretenimiento, pues están metidos también en este tema porque hay mucha oferta-demanda”.

Para continuar, “me ven como una amenaza, porque estamos tocando nervios, intereses, estamos iluminando la oscuridad, estamos metiendo presión en los gobiernos y seguramente me ven como un enemigo. Van a hacer lo que esté en sus manos para meterle la pata al movimiento, para desacreditar la película y para desacreditar al mensajero. Me han estado pegue y pegue, eso no importa, al contrario lo veo como un halago. Lo que menos me importa es muy reputación, si a Dios no le importa, pues a mi menos””, finalizó.

¿Cuándo se estrena Sonido de libertad en México?

31 de agosto se estrena en todo Latinoamérica y en dos meses en el resto del mundo.

2 preguntas al director Alejandro Monteverde

¿Cómo han tomado la reacción de la gente?

— Es una película que de cierta forma le ha llegado al corazón a la audiencia, eso revela mucho a todos los que estamos en la industria, sobre el hambre que tiene la audiencia a otro tipo de cine. Lo mejor es que está abriendo una conversación en las casas y familias, ese era nuestro objetivo.

¿El boca a boca de la celebridades aportó al éxito?

— Tuvo varios contrastes, por un lado nos atacaron y por otro lado nos apoyaron. Las celebridades que nos han apoyado, aunque sean celebridades, son parte de la audiencia que fueron a ver la película y les tocó. Esta taquilla no hubiera existido si no hubiéramos tenido cierta censura. Sonido de libertad ha tenido grandes aliados, pero lo mejor es que está siendo recomendada por la gente.