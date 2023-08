Carlos Torres reaparece tras ser operado: “me sacaron la enfermedad de mi cuerpo”

Carlos Torres ha hecho del TikTok su mejor manera de combatir la tristeza y depresión, luego que le fuera diagnosticado cáncer. El actor mexicano ha compartido algunos momentos del proceso que lleva y cómo ha sido su lucha.

El actor protagonizó un gran número de telenovelas y series. Hace unas semanas, el galán de televisión de 55 años sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia en su cuenta de TikToK.

El actor Carlos Torres reveló en su cuenta de TikTok que tiene cáncer. (Foto: Instagram.)

“Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, fue el mensaje que compartió el pasado 17 de agosto.

El actor reveló que enfrentará el cáncer. Ahora, volvió a reaparecer en redes sociales para mantener informados a sus seguidores y agradecer el apoyo.

Hace dos días ingresó al quirófano, en ese momento señaló que solo había dos caminos: la vida y la muerte.

“¡Buenos días, alegría! Cómo me ven, yo me veo bien y me siento estupendamente bien, a lo mejor por el coctelazo de medicamentos que me deben estar suministrando. Me siento bien y agradecido por la vida, Agradecidísimo con este magnífico doctor que por su sencillez (...), pero Víctor, de verdad, lo que me inspiras es gratitud, porque hiciste un trabajo magnífico... Me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, ahora lo que viene es enorme para abrirle las puertas a las cosas maravillosas que Dios me pone de frente”, dijo en el video.

Carrera artística

Carlos Torres (14 de febrero de 1968) es un actor venezolano, que hace su debut en la televisión en el año 1997, con Mirada de mujer, como Marcos. Después vinieron Tentaciones y Háblame de amor, en TV Azteca.

En 2003 protagoniza la telenovela La hija del jardinero junto a Mariana Ochoa. También, apareció en Telemundo, en la telenovela La patrona, como Julio Montemar, junto a Aracely Arámbula.