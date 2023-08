Anahí sufrió un paro cardíaco y casi pierde la vida

Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, la cantante y actriz mexicana de 40 años de edad, Anahí, se ha visto envuelta en múltiples escándalos y en esta ocasión, no es la excepción, debido a que en una entrevista con Joaquín López-Dóriga reveló que sufrió paro cardíaco, como consecuencia de una enfermedad que padeció por años.

La integrante del grupo mexicano RBD se sinceró y reveló que durante muchos años, sufrió varios problemas alimenticios debido a que se encontraba bajo los reflectores del mundo del entretenimiento, quienes siempre la criticaron por su peso.

Anahí sufrió paro cardíaco y casi pierde la vida

En la exclusiva que ofreció para el periodista Joaquín López-Dóriga, Anahí reveló que a la edad de 18 años, justo después de finalizar las grabaciones de la telenovela Primer amor, a mil por hora, recayó en los trastornos alimenticios con los que venía luchando desde hace varios años.

“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer, a veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho. Llegué un día con mi prima Alicia que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, dijo la intérprete de Sálvame.

Anahí (2 de 3)



El éxito de Rebelde y cómo transformó su vida; Sálvame se convierte en un himno para millones de corazones rotos y el amor llega a su vida



LDTV: https://t.co/yg0DDAdyyL

YouTube: https://t.co/iMA0l3VXK4

IG: https://t.co/rryMtjDA93 pic.twitter.com/Q11K0WPCIR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 31, 2023

“Estábamos en Interlomas, volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios porque llegué con un paro cardíaco horrible, tenía 18 años, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia, mi corazón no podía más”, compartió Anahí.

“Pasamos entre dos casi tres semanas en el hospital, porque tenían que nivelarme todos mis niveles. Lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía ‘me va a engordar el suero’ y cuando se descuidaban me metía al baño a vomitar”, dijo entre lágrimas.