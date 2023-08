Revelan la verdadera razón por la que Belinda abandonó ‘Cómplices al rescate’

En 2002, se estrenó la exitosa telenovela infantil ‘Cómplices Al Rescate’ producida por Rosy Ocampo y protagonizada por Belinda, Laura Flores, Francisco Gattorno, Alejandro Speitzer, Fabián Chávez y Vadhir Derbez.

Sin embargo, en un momento de su emisión, la protagonista Belinda, que le daba vida a los personajes de Mariana y Silvana, salió de la telenovela y en su lugar entró la actriz Daniela Luján, dejando a millones de televidentes cuestionándose sobre que era lo que en realidad había pasado y por qué se había dado la repentina salida de la intérprete de ‘Sapito’.

Tras esto, diferentes medios de comunicación crearon una rivalidad entre Belinda y Daniela Luján, y aunque tenían menos de 15 años, esto no fue impedimento para que la supuesta enemistad que mantienen desde hace décadas diera inicio.

Belinda y Daniela Luján. / Foto: Instagram

Revelan la verdadera razón por la que Belinda abandonó de ‘Cómplices al rescate’

Sin embargo, todo esto sería falso ya que, por medio del programa La entrevista con Yordi Rosado, el actor Fabián Chávez reveló la verdadera razón por la que Belinda abandonó la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’.

“Cuando iba a terminar la telenovela, Rosy Ocampo siempre hacía la gira de las novelas, quisieron aprovechar el momento para que Belinda pudiera hacer la gira sola, firma con Ocesa por 100 fechas o conciertos y a mí papá le llama la mamá de Belinda y le dice ‘queremos que Fabían se venga con nosotros a la gira’. Éramos yo, Belinda y sus ‘cómplices’ que eran sus bailarines”, dijo Fabían Chávez.

“Nos avisan que la telenovela se alarga 80 capítulos, pero Belinda ya estaba firmada con Ocesa. Me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para irme con Belinda, yo tenía un tema porque ya no estaba muy agusto en la etapa final de la telenovela y Belinda y yo no nos llevábamos bien en la novela pero negocios son negocios yo me iba a ir a la gira y ahí ya nos llevábamos bien. En Televisa se enteran que yo me iba a ir con Belinda y me desplazan del protagónico de una forma rara y entran Daniela y Martín, a los quienes yo amo con todo el corazón, respeto y admiro”, reveló el integrante de 2000s X Siempre Tour.