Eduardo Capetillo Jr. niega haber tenido romance con Fabiola Campomanes

En las últimas semanas empezó a recorrer el rumor de que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. tenían un romance, pues los usuarios afirmaban que ambos tenían un intenso coqueteo que era muy evidente.

No obstante, pese a los comentarios, los fanáticos del programa MasterChef Celebrity indicaron no estar de acuerdo con esta teoría, ya que ella es 22 años mayor que él.

Eduardo Capetillo Jr. habla sobre su relación con Fabiola Campomanes

Tras varias semanas de rumores, Eduardo Capetillo Jr. habló sobre su supuesto romance con Fabiola Campomanes, revelando que entre ellos no existe algo más allá de una amistad, incluso indicó que la ve como una tía y no como su pareja.

“No, ya les había contado, Fabi es muy mi amiga es prácticamente una tía, se le quiere como una tía, pero nada que ver…es una amistad bien padre la que hay ahí”

Asimismo, Capetillo también a seguro que su madre no le ha prohibido tener una relación con ella, ni dejar su amistad como también se ha comentado.

“A mi mamá le cae muy bien, nada que ver…”.

Por su parte Fabiola Campomanes también hablo un poco sobre la relación que tiene con Eduardo Capetillo, pues a pesar de que él asegura que son grandes amigos, la actriz dijo todo lo contrario.

“Me enoja, pero también me da sentimiento porque qué triste, que lamentable, no permitir que dos personas puedan tener una amistad y que la quieran ensuciar de la forma que ustedes quieran. Que uno no puede ser amigo de quien uno quiera y de la edad que sea. Entonces me chocó que la gente ensuciara esa amistad, que bueno ya lo lograron, ya no hay más amistad. Bravo señores, que lindo que ensucien las cosas, no tenían por qué decir que, si yo o él me tira la onda, señores cada quien tiene su vida, ocúpense de ella”, reveló Campomanes durante su participación en el podcast ‘De lo que uno se entera’, el cual es conducido por Carlos ‘el Chicken’.