Fuertes confesiones de Jacky Fontánez, exnovia de Guaynaa, sobre la relación del cantante con Lele Pons

Guaynaa y Lele Pons viven un sólido primer año de matrimonio, tras darse el sí a principios de marzo de este 2023. La pareja atravesó tres años de noviazgo antes de oficializar la unión, que en teoría debería ser para toda la vida.

Sin embargo, unas delicadas declaraciones de Jacky Fontánez, exnovia de Guaynaa, sorprenden a los fans de la modelo e influencer venezolana, ya que suelta algunos secretos que estaban, hasta ahora, bien guardados.

Telemundo se hace eco de una entrevista que Jacky ofreció a un podcast de Puerto Rico. Fue allí que se dijo toda la verdad del inicio de la relación entre el cantante de música urbana y Lele Pons. En primer lugar, Fontánez dice que Guaynaa la buscó a ella por pura conveniencia e interés.

Además, añade que Lele Pons le quitó a su novio, ya que los dos se conocieron cuando la modelo trabajó para un video de Guaynaa y, sabiendo que él estaba en una relación, le escribía en todo momento. “Me enseñaba los mensajes”, contó la presentadora boricua.

“Dentro de la relación hubo un momento que él mismo fue donde mí y me dijo: ‘Mira, yo le estoy escribiendo a Lele, es que quiero que ella salga en un video mío’. Y yo: ‘pero es que el artista no busca a la modelo, si no su equipo de trabajo”, dice Jacky en su relato.

“Es que quiero hacerme amigo de ella [de Lele], porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella”, le habría respondido Guaynaa.

“Incluso (Lele), cuando nosotros nos fuimos de viaje que fuimos a Italia, a Roma, le escribía: Ay, qué viaje más bonito, yo quisiera tener un novio así. Él me enseñó todas esas conversaciones. Ella sabía de mí. Decía: esa relación de ustedes es tan bonita”, reveló la presentadora de 36 años.