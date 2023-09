Niegan nacionalidad mexicana a Nicola Porcella

Nicola Porcella se convirtió en uno de los concursantes más populares dentro de ‘La casa de los Famosos México’, como resultado el exfutbolista peruano sigue recibiendo ofertas laborales en telenovelas y programas de Televisa, es por ello que estaría buscando establecerse en territorio azteca, con el objetivo de potenciar su carrera.

Pese a que Porcella quedó en segundo lugar de la competencia, su carisma y personalidad lo conectaron con cientos de televidentes, mismos que expresaron su entusiasmo en la gira y proyectos que pueda desarrollar en México, ya sea con Wendy Guevara o de manera solitaria.

Nicola Porcella. Foto: Instagram @nicolaporcella12

Nicola Porcella revela que le negaron nacionalidad mexicana

Ante las ofertas que han surgido, Nicola Porcella fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre sus planes a futuro, por lo cual reveló que estaba buscando la nacionalidad mexicana, pero que fue negada por las autoridades correspondientes.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, señaló.

El integrante del ‘team inferno’ se mostró orgulloso de ser peruano, no obstante, actualmente está agradecido por el amor y apoyo que le han brindado en México, puesto que el proyecto que tuvo en el país le dio un nuevo aire a su carrera, por lo cual sigue buscando opciones para el trámite de la nacionalidad.

Nicola Porcella. El chico reality quedó segundo en La Casa de los Famosos. / Foto: Instagram @nicolaporcella12

Finalmente, respecto a todas las fechas que ya tiene pactadas como parte de su gira, Porcella habló sobre los espacios que hará para mantenerse al tanto de su hijo, puesto que no podrían mudarse juntos de manera permanente por temas relacionados a la educación del menor.

“Mi hijo viene a fin de año, ya está decretado, vienen a fin de año, vamos a probar los primeros tres meses. Él está en una escuela italiana, el problema es ese, que habla italiano. Estoy buscando algo que esté por ahí. Mi hijo tiene muchas ganas de venir, pero tenemos que ver todo el tema del estudio porque primero está la educación”, puntualizó.