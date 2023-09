Nicola Porcella y Anitta coincidieron por primera vez en el programa mexicano ‘Hoy’, en el cual participaron en algunas de las dinámicas que habrían dado paso a que los famosos intercambiaran comentarios en forma de coqueteo, el cual traspasó la pantalla, ya que tuvieron su primer cita.

El exfutbolista peruano ganó gran popularidad desde su participación en el reality show ‘La casa de los Famosos México’, sus seguidores y fanáticas comenzaron a incrementarse considerablemente, es por ello que no generó sorpresa que la cantante brasileña se interesara en conocerlo.

Nicola Porcella y Anitta El influencer y la cantante se conocieron y su química fue innegable ( @programahoy / @anitta/Instagram)

Nicola Porcella y Anitta tienen su primer cita

El encuentro de ambas celebridades ocurrió este viernes 1 de septiembre en un establecimiento nocturno de la Ciudad de México, pese a que el exconcursante de ‘LCDLFM’ y la intérprete de “Envolver” evitaron compartir muchos detalles, Agustín Fernández, quien fue su acompañante, publicó historias en Instagram de la velada.

Las fotografías comenzaron a volverse virales después de que Nicola y Anitta las compartieron en sus cuentas oficiales, en donde sus seguidores comenzaron a reaccionar sorprendidos por el encuentro que tuvieron, asimismo, recordaron que recientemente la cantante también se reunió con Wendy Guevara.

Nicola Porcella. Foto: Instagram @nicolaporcella12

No cabe duda que Porcella es uno de los hombres más populares del momento en México, es por ello que sus seguidoras no se pierden ni un solo momento de sus redes sociales, ya que suele publicar sobre su vida diaria, así como también sobre sus proyectos profesionales.

Nicola Porcella revela que le negaron nacionalidad mexicana

Ante las ofertas que han surgido, Nicola Porcella fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre sus planes a futuro, por lo cual reveló que estaba buscando la nacionalidad mexicana, pero que fue negada por las autoridades correspondientes.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, señaló.

El integrante del ‘team inferno’ se mostró orgulloso de ser peruano, no obstante, actualmente está agradecido por el amor y apoyo que le han brindado en México, puesto que el proyecto que tuvo en el país le dio un nuevo aire a su carrera, por lo cual sigue buscando opciones para el trámite de la nacionalidad.