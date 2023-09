¿Ninel Conde y Luis Miguel salieron juntos? La cantante habla al respecto

Luis Miguel regresó a los escenarios de manera triunfal y, ha demostrado que a pesar de que ha pasado el tiempo, continúa siendo uno de los favoritos del público, pues los boletos de los conciertos se agotaron de manera inmediata, asegurando así que la receptividad fue de manera positiva.

Desde el anuncio de su gira, han surgido diversas informaciones en las que se involucra al cantante, entre estas las parejas que él ha tenido y, aunque se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en el tema amoroso junto a Paloma Cuevas, no puede evitar que usuarios recordaran las famosas con las que ha salido, entre las que resaltan: Mariah Carey, Luz Elena González, Isabella Camil, Adela Noriega, Mariannis Seoane, Stephanie Salas y Aracely Arámbula.

Sin embargo, otras celebridades han afirmado que también han tenido la oportunidad de salir con Luis Miguel, una de ellas fue Ninel Conde, quien recientemente confesó que también se suma a la lista amorosa del llamado ‘Sol de México’.

¿Ninel Conde mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel?

Ninel Conde tomó de sorpresa a sus fans luego de confesar durante el nuevo reality show de Canela Tv, ‘Secreto de las Indomables’, que salió con Luis Miguel hace un tiempo, catalogándolo como “un caballero”.

“Ahí salió todo (lo de mi romance con Luis Miguel). Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense”, inició diciendo la actriz a los medios de comunicación. “Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El ‘hubiera’ no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba (desubicado). Al día de hoy está más aterrizado (con mayor madurez)”, confesó ‘El bombón asesino’ a la prensa.