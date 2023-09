Wendy Guevara afirma que no se alejará de Marlon, ¿Por qué?

Muchas han sido las especulaciones que se ha tenido sobre la relación que mantienen Wendy Guevara y Marlon Colmenarez, en donde se afirma que el joven solamente está con ella por conveniencia, catalogándolo como un “manipulador, agresivo y aprovechado” de la fama que tiene la integrante de ‘Las Perdidas’, sobre todo ahora que ganó ‘La Casa de los Famosos’.

Sin embargo, a pesar de los comentarios que hay en redes sociales, Wendy asegura que no le que continuará con el venezolano.

Wendy segura que no se alejara de Marlon

Durante una entrevista realizada en el programa de entretenimiento de Unicable, Wendy Guevara explica las razones por las que prefiere mantenerse al lado de Marlon Colmenarez, a pesar de que muchas veces ella “sea tóxica” y, aseguro que los comentarios negativos que han realizado no han sido suficientes como para ella decidir alejarse de él.

“Soy celosa y todo... toda la gente dice que yo y que siempre hablan mal de él... que yo le doy dinero, que se aprovecha... entonces lo han atacado y han dicho que es malo, pero la verdad es que conmigo es una persona muy linda, me ha dado muchos consejos bonitos...”.

Asimismo, la Influencer habló sobre la presunta agresión por parte de Marlon, indicando que todo ha sido un malentendido.

“Ayer estábamos en Televisa, en la entrada... estábamos él y yo y le comenté que si estaba temblando, pero empezaron a decir que me estaba maltratando... estábamos hablando de otra cosa, le han dicho muchas cosas feas, pero no me importa, yo lo quiero mucho y no lo voy a dejar”, afirmó.

Por su parte, Guevara dijo que ella no era tan tonta como para dejarse manipular de otros y que su familia aprueba la decisión de que ella se mantenga a lado del venezolano.

¿Wendy y Marlon tienen una relación?

Por otro lado, durante una entrevista realizada para el programa de televisión ‘Con Permiso’, Wendy confirmó que por el momento Marlon y ella no mantienen una relación sentimental, si no que es considerada su “amiga tóxica”, ya que esta no desea tener un romance con él, pero igualmente lo cela.

“Bueno, pero también me puedo a dormir con un amigo... no, no duermo con él, a veces cuando vengo a la Ciudad de México me duermo con él o me quedo en un hotel... es un amigo que quiero mucho, yo soy de esas amigas tóxicas... soy celosa y les reclamo si tienen otras amigas”, explicó.