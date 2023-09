Apio Quijano rechaza amistad con Barbara torres, ¿Cuál es la razón?

A pesar de que ‘La Casa de los Famosos’ ya llegó a su fin, las polémicas continúan aún fuera el Reality, pues ahora nuevamente Bárbara Torres ha dado de qué hablar luego de que Apio Quijano asegurará que no mantendría una amistad con ella.

Sucede, que la actriz fue protagonista de diversos escándalos dentro de la casa, por lo que algunos de sus compañeros se molestaban, y uno de estos fue el integrante de Kabah, quién a pesar de haber formado una amistad con el equipo Infierno y algunos integrantes de Cielo, ahora afirma que no terminó de congeniar con la actriz que interpreta a ‘Excelsa’ en ‘La Familia P.Luche’.

¿Por qué Apio Quijano no quiere continuar la amistad con Bárbara Torres?

Durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’, Bárbara Torres y Apio Quijano tuvieron varios encontronazos, uno de estos fue en una de las fiestas temáticas, cuando Apio dijo a la Argentina que “había hablado de todos”, por lo que ella intentó defenderse indicando a la siguiente:

“No, yo no hablo mal de varios. Hablé mal de ti en tu cara y hablé mal de él (Sergio Mayer) en su cara. Nunca hablé mal del niño (Emilio Osorio), ni de Wendy... de Sofía es la primera vez que hablo. De Poncho nunca hablé mal”, dijo la actriz en ese entonces.

🔪Barbara Vs Apio 🔪



Barbara no soporto que Apio le dijera que ella a hablado mal de todos los de esa casa



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MdOfFBfQbf — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 15, 2023

De esta manera, durante una entrevista realizada Gustavo Adolfo Infante, Quijano aseguró que no quiere tener una amistad con Bárbara Torres tras haber finalizado el programa y que, además, no dividiría el premio ganado durante el programa de tele realidad, pues muchos de los famosos con los que hizo el pacto no lo trataron muy bien, entre estos se encuentra Bárbara.

“¿Por qué te voy a dar algo si me trataste tan mal?”, dijo Quijano, que durante el Reality pudo congeniar con algunos miembros del equipo contrario como el caso de Jorge Losa y Ferka.

Cabe resaltar que la argentina, para limar asperezas del pasado intentó acercarse a él, pero este prefirió mantenerse alejado.

“Ella sí trato de acercarse, sólo que ella su forma de cómo manejó las cosas allá adentro... creo que se metió en un punto más allá de un juego. Ella misma era la que más decía que no era un juego. Desde ese lugar nos trató muy mal a muchos, nos ofendió de una forma más profunda”, explicó.