¿Cuál fue el trabajo de Nicola Porcella antes se saltar a la fama?

El camino que ha recorrido Nicola Porcella para llegar a ser famoso no ha sido nada sencillo y, tal como lo dijo en ‘La Casa de los Famosos’, ha pasado por diversas situaciones en su vida que lo han llevado a buscar trabajo fuera de su país, logrando poco a poco llegar hasta donde está hoy.

Asimismo, el actor no solo ha estado frente a una cámara, sino que también en su momento parecía haber encontrado su vocación en el fútbol y luego de esto también tuvo un trabajo que muy pocos conocen.

¿Cuál fue el trabajo que tuvo Nicola Porcella antes de saltar a la fama?

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Nicola Porcella habló sobre algunos aspectos de su vida que muy pocos conocen, incluyendo que en su momento también trabajó como botarga.

Sucede, que en sus inicios el peruano pensó que su vocación era en el fútbol, aunque esto no terminó como él esperaba, pues, aunque tenía un gran talento para el deporte, llegando a jugar en clubes como Estudiantes de la Plata de Argentina, la presión de su padre lo llevó a abandonar el juego, ya que este fue un futbolista que no rebasó la semiprofesional por una serie de lesiones, así que Porcella prefirió mantenerse escondido en la cancha para no tocar el balón y que así no pudieran hacerle reclamos.

Y, dado que Yordi Rosado ya había comentado que en su momento fue botarga, decidió cuestionarlo sobre este oficio, por lo que el peruano indicó que efectivamente hubo un tiempo en que había tomado este empleo, ya que su hijo Adriano había nacido y tenía que cubrir con sus gastos.

“Cuando entré a la tele, la gente no sabía lo que había hecho; porque fue el cambio muy brusco. Fue porque estaba mi hijo y tenía la necesidad de trabajar”, dijo.

Por otro lado, el famoso recordó que también fue volantero y que mientras realizaba su trabajo, se encontraba con sus compañeros futbolistas, ya que esta especie de periódico era de una firma asociada al club al que antes pertenecía, así que se escondía para no ganarse burlas de estos