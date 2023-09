Denzel Washington y Dakota Fanning se reencuentran en una nueva película, ¿De qué se trata?

‘Hombre en llamas’ fue una de las películas del 2004 que generó diversas emociones a la audiencia, pues en la misma se muestra la historia de John Creasy, un inestable guardaespaldas que se encontraba el servicio de Lupita Ramos, a quien le agarra cariño a medida que avanza la película, también se encuentran presentes diversos puntos de giro que captan la atención del público de manera inmediata.

Han pasado 19 años desde el momento en que Denzel Washington y Dakota Fanning protagonizaron este filme, y es ahora cuando nuevamente se vuelven a encontrar en otra historia de acción, emocionando así a sus fans que esperaba con ansias este reencuentro.

¿Cuál es la película en la que Denzel Washington y Dakota Fanning se rencuentran?

El pasado viernes, llegó a los cines de Estados Unidos ‘The Equalizer 3′, sorprendiendo a los espectadores, principalmente por el reencuentro de estos dos grandes actores.

Sucede que, según lo indicado por el director de la película, Antoine Fuqua, esta idea surgió luego de recibir una llamada telefónica. “Un día recibí una llamada de Todd Black y me dijo: ‘¿Te gusta Dakota Fanning? Ella está interesada en hacer la película’, y dije: ‘¿En serio? ¡Tengo que verla hoy! Quiero almorzar con ella’. Todd me llamó unos minutos más tarde y me dijo: ‘Ella almorzará contigo’. Así quedamos”, explicó para el sitio web de los Premios Oscar.

Según indica la sinopsis, esta producción gira en torno a la historia de Robert McCall (personaje interpretado por Denzel Washington), quien se encuentra luchando para reconciliarse consigo mismo por las cosas espantosas que hizo en su pasado, luego de haber entregado su vida como asesino del gobierno, en ese momento encuentra consuelo dándole justicia a los oprimidos.