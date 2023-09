Drag Race México llega a la gran final, ¿cómo votar por tu favorita?

MTV, Paramount+ y World of Wonder anuncian la final de la primera edición de la competencia más icónica de México. Presentado por Lolita Banana, Valentina y con Óscar Madrazo como parte del icónico panel de jueces, Drag Race México coronará a la primera super estrella drag de México el próximo 7 de septiembre. La gran revelación será a través de Paramount+ y por WOW Presents Plus, y ese mismo día a las 21:00hrs por MTV Latinoamérica. Más adelante, el reality también estará disponible en Estados Unidos a través de Paramount+.

Drag Race México es la edición mexicana del fenómeno cultural y televisivo ganador de múltiples premios Emmy, Rupaul’s Drag Race. En este show, drag queens de todo México compitieron en desafíos de actuación, moda, comedia y más con la esperanza de convertirse en la próxima superestrella drag y llevarse el gran premio en efectivo de 550 mil pesos. Las cuatro talentosas finalistas de Drag Race México son: Cristian Peralta y su arte transformista, Matraka como la fashion queen, la lipsync assassin Gala Varo y la reina de la interpretación Regina Voce.

Drag Race México ya tiene a sus cuatro finalistas (Cortesía)

En Drag Race México, Óscar, Lolita y Valentina, fueron los encargados de guiar a las once concursantes a que están listas para encender los motores y hacer de cada momento una experiencia I-CÓ-NI-CA. Adicionalmente, el panel de jueces tuvieron estrellas invitadas en cada episodio dando la bienvenida a diversas personalidades como jurados invitados, entre ellos: Danna Paola, Christian Chavez, Mannunna, Alejandra Bogue, Rojstar, Karime Pindter, Mauricio Martínez, Alan Estrada, Mabel Cadena y Laura Carmine.

El elenco de la temporada incluyó a Argennis, Cristian Peralta, Gala Varo, Lady Kero, Margaret y Ya, Matraka, Miss Vallarta, Pixie Pixie, Regina Voce, Serena Morena y Vermelha Noir.

Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles son productores ejecutivos de World of Wonder.

Además, Paramount+, Drag Race México y TikTok lanzaron una votación del popular reality show donde los fans pudieron votar por su concursante favorita de la temporada para coronarla como la “#FanFavorite”. La ganadora será revelada el 7 de septiembre a través de las cuentas oficiales de @ParamountPlusMX y @DragRaceMexico en TikTok.

Además de Drag Race México, Paramount+ es la casa del mundo drag en Latinoamérica, donde los fans pueden encontrar disponibles todas las temporadas de la franquicia como Rupaul’s Drag Race, Rupaul’s Drag Race: Untucked, Queen Of The Universe, y Rupaul’s Drag Race: All Stars, incluyendo además los formatos internacionales como Drag Race España.

Finalistas

Cristian Peralta

36 años, originario de Guadalajara, Jalisco

Maxi retos ganados: 5

Mini retos ganados: 0

Nominaciones: 0

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

Gala Varo

34 años, originario de Morelia, Michoacán

Maxi retos ganados: 1

Mini retos ganados: 0

Nominaciones: 2

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

Matraka

25 años, originario de León, Guanajuato

Maxi retos ganados: 3

Mini retos ganados: 2

Nominaciones: 1

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

Regina Voce

42 años, originario de Ciudad de México

Maxi retos ganados: 1

Mini retos ganados: 3

Nominaciones: 1

DRAG RACE MÉXICO (Cortesía)

¿Cómo votar para la final de Drag Race México?

La gran final del reality show se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, al parecer las cuatro finalistas tendrán que enfrenarse en una última ronda de lip syncs; sin embargo, los participantes anunciaron que el público podrá apoyarlas con su voto, el cual se emitirá en forma de hashtag. Simplemente deberás colocar #team en compañía del nombre de la finalista.