Garibaldi fue una de las agrupaciones mexicanas más populares de la década de 1980, luego de varios años fuera de los escenarios, los integrantes originales han anunciado su reencuentro; no obstante, aclararon que Sergio Mayer no formará parte, ya que estaría involucrado en otros proyectos.

También te puede interesar: Wendy Guevara revela que Sergio Mayer discutió con Bárbara Torres en el especial de LCDLFM

El exdiputado fue parte de algunas presentaciones de Garibaldi como parte de la gira del ‘90′s Pop Tour’, deleitando al público con “Banana” o “La ventanita”, temas que posicionaron a la agrupación a nivel nacional.

Sergio Mayer no formará parte del reencuentro de Garibaldi

Víctor Noriega, Katia Llanos, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola están al frente del regreso de Garibaldi a los escenarios bajo el nombre de “GB5″. Ante la presencia de medios, los integrantes decidieron hablar sobre la ausencia del exconcursante de ‘LCDLFM’.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando en él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente. Hubo varios eventos y por ahí fluyeron fotografías con nuevos integrantes y nosotros respetamos lo que él haya decidido” explicó Karia Llanos.

Por otra parte, Mayer fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre el regreso de Garibaldi a los escenarios, por lo cual aseguró que no recibió ningún tipo de invitación, no obstante, envió sus buenos deseos para el proyecto que iniciarán sus excompañeros de banda.

“Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida y no, pleito no hay. A mi me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron”, añadió Sergio.