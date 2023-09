Alejandra Bogue: “nos tienen tan sexualizadas y criminalizadas a las mujeres trans”

Alejandro Bogue no ha tenido un camino fácil, sobre todo al lidiar contra los prejuicios y estigmas hacia la comunidad LGBTTIQ en México. La actriz y bailarina se encuentra en Guadalajara, donde hará una transmisión simultánea por la final de la primera temporada de Drag Race México.

“Este evento es muy esperado con tanta incertidumbre, porque ha funcionado muy bien en México en su primera vez. Me emociona ser parte de esto, estuve en uno de los capítulos como juez. A medianoche se transmite en plataforma, así que vamos a estar totalmente en vivo en transmisión simultánea presentando y dando opiniones desde Cabaret VIP,” adelantó Alejandra Bogue.

La conductora compartió sobre los momentos que vivió al ser parte del programa, “lo que me hizo recordar fue todo lo que he tenido que caminar; además, de que siempre hay algo positivo que pueda aportar. A veces somos muy crueles cuando te invitan como jurado, porque hay que tener en cuenta la valentía de las participantes, al inscribirse, concursar y dar la cara, pues tienes que ser objetiva y honesta sin lastimar a nadie. Me gustó porque realmente ves la creatividad de la gente de ahora, evidentemente es otra propuesta y otro camino totalmente diferente al que a mí me tocó recorrer, pero valió la pena. Muchas veces no reconocemos los pasos caminados, casi te tienen que recordar parte de la historia, así que tengo que abrazar mis pasos”, agregó.

Nacida en 1965, desde pequeña definió su identidad femenina gracias a representaciones teatrales que realizaba en la escuela. Dio sus primeros pasos en su vida física de mujer a finales de la década de los 70, cuando tenía 20 años, en bares de la Ciudad de México, en los que buscaba personas con las cuales pudiera identificarse, compartir gustos y sentirse cómoda con su cuerpo.

“Creo que hemos estado partícipes desde hace mucho años, no me preguntes cuántos, no te creas... te digo que son 30 años (risas). De pronto cuando estás en tus juventudes no mides o no actúas pensando que vas a dejar un legado, simplemente lo haces y ya; lo bonito de todo es que justamente voltear hacia atrás y te das cuenta que hiciste camino al andar como dice la canción”, puntualizó.

Nuevas miradas

Alejandra Bogue confesó a Publimetro sobre el momento que viven las mujeres trans en el país.

“Bendigo muchos los momentos en los que mis ojos puedan presenciar estos avances, porque en algún momento de la vida llegué a pensar que estas cosas no las iba a ver, a vivir y pensé que podríamos quedarnos enfrascados dentro de la discriminación, represión y juicios, pero que fortuna poder hacer sido partícipe. Yo mi vida no la venía pensando en que algún día llegaría a ser Alejandra Bogue, bueno siempre he sido, pero no como el ícono o la persona que abrió la puertas. Y reconocer eso contigo misma es muy difícil, porque luego somos muy crueles y no queremos recoger la cosecha”, explicó.

“Nos tienen tan sexualizadas y criminalizadas que pensarías que te acepta la familia siendo promiscua, cosa que no ha sido así. Mi madre me puso reglas y comportamientos con los que pude vivir libremente. Me gusta la libertad, pero no hay que confundir con el libertinaje, porque no te lleva a nada”. — Alejandra Bogue

Al preguntarle sobre los avances dentro de la comunidad LGBTTIQ señaló, “siento que estamos en pañales todavía. Se están abriendo muchas cosas ya se hablan de temas vedados, ya no se hace como que no existieran. Ahora ya se tocan, hablan y comentan. Por ejemplo, ya tenemos una chica trans (Wendy Guevara) que gana un reality. Tenemos esta plataforma (Drag Race México) que le da oportunidad a artistas creativos -independientemente- de sus orientaciones sexuales e identidades de género la gente puede expresarse como mejor lo entienda, eso es muy importante”.

Agregó, “lo que sigue no es hacerlo y aplaudirlo, sino sostenerlo y darle un seguimiento real para que avance”.

Cosas en común con Wendy Guevara

“Me identifico tanto con Wendy, porque considero que no es que seamos mujeres trans, sino auténticas. Yo tampoco he tenido que limitarme al decir las cosas, porque a mi me tapaban la boca con la chancla, casi me tenían amarrada, pero terminaba saliéndome con la mía”, dijo La Bogue.

Alejandra celebra 30 años de vencer retos y obstáculos, “a veces tienes ciertos logros que podrían volverte arrogante, pero aunque llegue a lo más alto del mundo, pues no quiero perderme la vida, la cercanía de la gente y que me digan: ‘Gracias a ti logré hacer esto, gracias a ti me abrí y me conocí'. Yo vengo de una familia muy tradicional, humilde pero siempre fui apoyada”.

Finalistas de la primera temporada de Drag Race México

Matraka Traka (Guanajuato)



(Guanajuato) Gala Varo (Guadalajara)



(Guadalajara) Regina Voce (CDMX)



(CDMX) Cristian Peralta (Guadalajara)



Horario y dónde ver la gran final

E episodio estará disponible el 7 de septiembre, por medio de la plataforma de Paramount Plus; además, ese mismo día podrás verlo en MTVLA. Se publicará a partir de las 00:00 horas.