Desde hace meses, Erik Rubín ha tenido que lidiar con una serie de polémicas relacionadas con el tema de su divorcio con Andrea Legarreta, entre los más sonados por una supuesta infidelidad, misma en la que fue señalado Apio Quijano; sin embargo, los involucrados desmintieron por completo los rumores.

Aunque parecía que la polémica se había detenido, el integrante de Timbiriche volvió a ser cuestionado sobre su supuesta relación con Apio Quijano, lo cual generó descontento de inmediato, en especial porque se encontraba con su hija, Mía.

Erik Rubín enfurece al ser relacionado con Apio Quijano

En medio del reestreno de ‘El mago’, Erik y Mía Rubín fueron captados en la alfombra roja por reporteros, quienes aprovecharon la oportunidad de cuestionar al cantante sobre el proceso por el que atraviesa con Legarreta, puesto que estuvieron juntos por más de 10 años.

Erik Rubín y Andrea Legarreta

Como era de esperarse el tema sobre la supuesta relación con Apio Quijano salió en la conversación, precisamente una periodista que trabaja de forma independiente interrogó al intérprete, el cual reaccionó enojado por la incomodidad que generó en su primogénita.

“Entonces en el 90′s, ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses, para que no pienses tú o digas que damos a entender otra cosa”, señaló.

Luego de que la reportera abandonara el teatro, Rubín se acercó nuevamente a los reporteros para disculparse por su actitud, pero decidió hacerlo con las cámaras apagadas, con el objetivo de no aumentar la polémica que podría causar su reacción al ser relacionado nuevamente con Apio Quijano.