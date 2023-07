Andrea Legarreta expresa que Erik Rubín es el amor de su vida y no piensa estar con otro

Andrea Legarreta compartió un rato con la prensa el día de su cumpleaños y habló de sus hijas, del paso de los años y de su relación con Erik Rubín, a quien considera el amor de su vida.

La querida conductora y actriz aseguró que su familia era el motor de su vida, que desde que era pequeña soñó con ser madre y por eso, a pesar de nunca ha dejado de trabajar, siempre le ha dedicado tiempo a sus hijas, de quienes está muy unida.

Asimismo, Andrea Legarreta contó que todavía no se ha inyectado bótox o se ha hecho alguna intervención para mantenerse joven, prefiere usar métodos más naturales, pero que está consciente de que en algún momento la gravedad empezará a surtir efecto en su cuerpo.

Cuando le cuestionaron que si, a pesar de tener una buena relación con su expareja, Erik Rubín, no tenía interés en rehacer su vida con otro hombre, Andrea Legarreta, aseguró que no y soltó algunas lágrimas.

“La verdad no sé, al final no sé qué vaya a pasar con nosotros, pero ahí está el amor, también de familia, la unión, el apoyo, las porras, el ser agradecido el uno con el otro. No sé, a ver qué sorpresa nos trae la vida”, declaró la también actriz.

Además, Andrea Legarreta aseguró que no se veía en estos momentos saliendo con otros hombres: “La verdad no. No tengo espacio, no sé si estoy completa pero no se me antoja, yo no me imagino, ves cuando no te imaginas con alguien más en tu vida, hoy por hoy no me imagino. Yo creo que hemos sido una pareja bien bonita, por eso cero, ni lo pienso ni me detengo ni ganas ni la cosquilla, nada... Erik es el amor de mi vida, eso es absoluto, es real”.