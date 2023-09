¿Frida Sofía le lanzó indirectas a Alejandra Guzmán? Hay personas que no quiere volver a ver

Frida Sofía habría respondido a las recientes declaraciones de su madre, Alejandra Guzmán, a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, o al menos se podrían considerar indirectas hacia ella.

La cantante hace poco realizó varias declaraciones sobre su hija y mencionó que la influencer sufría del trastorno límite de la personalidad (borderline personality).

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su distanciamiento con Frida Sofía y revela haber sido agredida por la jovenhttps://t.co/WFw55cTH4Z pic.twitter.com/flNYHohBfN — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 1, 2023

Además, Alejandra Guzmán confesó que Frida Sofía la llegó a agredir físicamente, y hasta los momentos, la hija de la cantante no ha negado o confirmado estas declaraciones.

De acuerdo con muchos usuarios, las más recientes publicaciones que ha compartido Frida Sofía a través de su cuenta de Instagram, se encuentran dirigidas a Alejandra Guzmán.

ALEJANDRA GUZMÁN HABLÓ SOBRE SU HIJA



En entrevista para un programa de espectáculos Alejandra Guzmán habló sobre su distanciamiento con Frida Sofia, y afirmó que su hija la agredía. pic.twitter.com/V0ua8Q2cHc — 24 Morelos (@24_morelos) September 1, 2023

La primera de estas de estas publicaciones fue una imagen que tenía el mensaje “Conviértete en quien no perdona”, mientras una voz en off decía, “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”.

Luego en una historia compartió: “No es por ser rencorosa, pero hay personas que no quiero volver a ver en mi vida de ninguna manera, deseo que les vaya bien de corazón, pero lejos de mí”.

Frida Sofía, captura de historia de Instagram Captura de historia de Instagram / Foto: @ifridag

Por lo que, Frida Sofía da a entender que, pese a no desearle ningún mal a su mamá, prefiere mantenerse alejada de ella. Después, publicó otro mensaje en las stories de Instagram, donde asegura que no cambiaría su personalidad por nadie.

“Ya no me disculpo por ser yo. Sí, soy conflictiva. Sí, soy rotundamente honesta. Sí, si me faltas el respeto, te faltaré el respeto con cortesía. Estoy tan harta y cansada de moldear mi personalidad por el bien de los sentimientos de otras personas cuando ellos desprecian los míos”, posteó la hija de Alejandra Guzmán.