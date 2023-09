Alejandra Guzmán revela que su ahijada Michelle Salas no la ha invitado a su boda

Alejandra Guzmán fue entrevistada hace poco en “Ventaneado” y cuando le preguntaron si asistiría a la boda de Michelle Salas, la artista respondió que no la habían invitado.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel se casará con el empresario venezolano Danilo Díaz en noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, así lo anunció la influencer el pasado 7 de mayo.

Michelle Salas es ahijada de Alejandra Guzmán y ambas siempre han tenido una buena relación, a pesar de que la influencer nunca se llevó con la hija de la rockera, Frida Sofía.

Pati Chapoy fue quien le preguntó a Alejandra Guzmán si asistiría a la boda de Michelle Salas, en vista de que ella y su hermana, Sylvia Pasquel (abuela de Michelle), no parecen estar en buenos términos.

📸 IMÁGENES | Michelle Salas presume fotos con su familia, ¿un mensaje para Frida Sofía?



Compartió varias imágenes al lado de su famosa mamá, Stephanie Salas, así como junto a su abuela, Silvia Pinal e, incluso, con Alejandra Guzmán:https://t.co/SfUcnougtC pic.twitter.com/ha5v2pD0aY — Soy 502 (@soy_502) April 25, 2021

“No me ha invitado, pero ella sabe que la adoro, ella es mi ahijada. Michelle que bueno que ya encontró su vida, que bueno que está enamorada, es una chavita muy inteligente, escribe muy bien, me gusta mucho cómo escribe y me da gusto también que salga adelante por sí misma, sin utilizar a su papá ni a nadie más”, expresó la cantante.

Como se mencionó antes, Alejandra Guzmán no se lleva bien con su hermana, Sylvia Pasquel, e incluso expresó que se había enterado que ella no dejaba que pusieran su música y la de Luis Miguel en su casa, pero no le molestaba porque nunca ha visto sus telenovelas.

La intérprete de “Reina de corazones” también habló sobre el asunto de su hermano con su expareja, y lamentó que su excuñada hubiera utilizado al pobre niño para armar un engaño.