Luis Miguel se quiebra y llora ante la sorpresa de fans al verlo como nunca antes

Luis Miguel finalizó 20 conciertos en 34 días por Argentina y Chile, de los cuales se señala que 17 los hizo enfermo. Fue el propio Kiko Cibrián, productor del cantante, quien confesó que pasaron por momentos complicados de salud, incluso él informó que tuvo Covid en su paso por Sudamérica.

Durante la primera etapa de la gira, El Sol pasó por una fuerte gripe que afectó su voz y que lo llenó de frustración por no poder estar al 100 %.

“Deseamos que Micky en estos pocos días de descanso se pueda recuperar al 100 % para disfrutar de los conciertos de Las Vegas, en los que dará, un año más, El Grito!”, “Gracias Micky por regalarnos momentos únicos. Te queremos y te adoramos! No habrá otro como tú en 100 años”, “Esa garganta ya no daba más!! Cuanta fortaleza!! Y tus lágrimas en el final fue la explicación a todo. Gracias Gracias Gracias Micky!! Sudamérica ya te esta extrañando”, comentaron algunos internautas.

Luis Miguel continúa haciendo historia con una recaudación de 25 millones de dólares, que lo ubican entre los artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos. Y es que sin sumar aún las cifras de “Luis Miguel Tour 23/24″, el artista reúne un total de 567 conciertos, 319 millones de dólares recaudados y 4.3 millones de personas reunidas en sus shows, según datos registrados desde la década de 1990 por Billboard Boxscore.

Durante los primeros conciertos, de los más de 140 anunciados hasta el 2024 y con una imagen impecable, Luis Miguel, acompañado por sus 42 músicos, presentó un setlist con cerca de 20 canciones, donde el pop, el bolero y el mariachi sonaron de manera perfecta con éxitos como: Será que no me amas, Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Usted, Inolvidable y México en la piel, provocando una euforia de su fanaticada del sur del continente.

Lágrimas en el escenario

Luis Miguel brindó el último concierto en Santiago de Chile y ofreció un momento que será parte de la historia: por primera vez en su carrera lloró frente al público como una muestra de la nueva etapa del cantante.

“Llora como todo ser humano y sabe que acá en Chile se le quiere mucho grande, Luis Miguel por siempre”, “Primera vez en toda mi vida de fans que lo veo llorar”, “Tuvo que haberlo dado todo. Jamás lo he visto llorar así, que emocionado está”, “Te adoramos Luis Miguel”, “No se porque siento que algo no nos están diciendo. Es normal emocionarse pero nunca había llorado así, ni una gira que se sintiera como una despedida”, añadieron algunos fans en TikTok.

Próximas paradas