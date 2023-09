Omar Chaparro se disculpa por burlas contra Anahí

Anahí ha dado mucho de qué hablar luego de la entrevista que tuvo con el periodista Joaquín López Dóriga, en la cual se sinceró sobre los trastornos alimenticios con los que luchó, así como también de las burlas que soportó de personalidades mexicanas, entre ellos de Omar Chaparro.

La pesada ‘broma’ ocurrió en uno de los programas de televisión de Omar Chaparro, mismo que frente a las cámaras obligó a que la integrante de RBD se comiera una torta, lo cual evidenció la burla contra sus trastornos.

Anahí Puente

Omar Chaparro vuelve a disculparse con Anahí

Al respecto del incidente que marcó su carrera, la intérprete mencionó que fue un momento muy doloroso, especialmente porque se encontraba en una etapa muy vulnerable que se intensificaba con las burlas que recibía de parte de famosos y seguidores.

“Me dolía mucho, me dolía muchísimo y me reía, pero por dentro estaba destrozada, porque no tenía ni idea del daño que me estaban causando, a ellos les parecía muy chistoso para el programa”, señaló.

En medio de una alfombra roja, el tema con Anahí resaltó casi de inmediato, por lo cual el actor de ‘No manches, Frida’ reconoció el error que cometió, no obstante, agregó que desde hace tiempo le ofreció sus disculpas por el daño que pudo haber ocasionado y reafirmó su apoyo en la gira que tiene con la agrupación de RBD.

“Yo era un pend***. Lo único que puedo decir, un pend***, no sabía nada. Obviamente ya he hablado con ella, le pedí disculpas, lo único que puedo decir es que no dimensionaba, no conocía. Lo único que puedo decir es que fui un pend***”, dijo Omar.

Esta no es la primera vez que el presentador de televisión se disculpa, puesto que en 2021 utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con la intérprete de “Sálvame”, señalando que desconocía la grave situación por la que atravesaba.