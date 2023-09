José Manuel Figueroa desmiente acusaciones de Alicia Machado

Alicia Machado ha sorprendido por su participación en el programa ‘Secretos de las Indomables’, especialmente después de confesar la violencia que sufrió durante su relación con José Manuel Figueroa, mismo que horas más tarde ofreció una entrevista para desmentir las acusaciones.

También te puede interesar: Alicia Machado confiesa que fue amenazada por José Manuel Figueroa

Luego de que las declaraciones de la actriz venezolana tomaran fuerza en redes sociales, el hijo de Joan Sebastián se conectó vía remota con los conductores de ‘Sale el Sol’ para dar su versión de los hechos durante el noviazgo que tuvo con Machado.

Alicia Machado y José Manuel Figueroa La actriz y modelo reveló que fue víctima de violencia por parte del cantante (@jmfigueroa_mx / @machadooficial/Instagram)

José Manuel Figueroa se defiende de Alicia Machado

A través de la entrevista, José Manuel Figueroa contradijo los comentarios de su expareja, asegurando que ella mostró diversos comportamientos violentos a lo largo de la relación, particularmente habló de un momento en el que recibió un golpe tras un supuesto ataque de celos por una fiesta sorpresa que planeaba.

“Empezamos a celebrarle o a planear la fiesta sorpresa, donde se enojó, se puso celosa de que estaba yo sospechoso hablando por teléfono, me dio un reversazo espectacular. Cancelé yo la fiesta sorpresa, me pidió, me rogó que le hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencias”, dijo Figueroa.

Asimismo, reveló que en una ocasión Machado lo amenazó con un cuchillo, asegurando que sus declaraciones las podrían comprobar parte del equipo que trabajaba para ella. Por otro lado refutó las acusaciones invitando a que la conductora de televisión presente una denuncia con las pruebas pertinentes, con el objetivo de que pueda comprobar la veracidad de sus comentarios.

“Si tiene tantas pruebas, si tiene tantas, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos, no caduca a final de cuentas”, señaló el intérprete.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre José Manuel Figueroa?

Las polémicas confesiones ocurrieron durante una transmisión de ‘Secretos de las Indomables’, frente a las demás integrantes del programa de Canela TV, Alicia revivió los momentos tormentosos que pasó con el intérprete, asegurando que durante su relación se mostró muy violento.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, dijo.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

De acuerdo con la actriz venezolana, los hechos ocurrieron después de dos meses de noviazgo, al parecer esa noche José Manuel regresó de una fiesta y tras una corta conversación comenzó a golgearla.

“Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía. De repente yo le llego por atrás y le digo: oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México. De repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”, afirmó Machado.