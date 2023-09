Freddie Mercury tuvo otra pasión además de la música, ¿De qué se trata?

Freddie Mercury ha sido sin duda una de las mejores voces que ha regalado la historia, muchos de sus fanáticos lo recuerdan con cariño gracias a su talento y grandes letras en sus temas musicales, los cuales hasta la fecha se han mantenido vigente y han pasado de generación en generación.

Sin embargo, muy poco es lo que se sabe de la vida de Mercury, pues antes de ser famoso también tuvo otras pasiones, una de estas fue el boxeo, deporte que al parecer estuvo practicando en su infancia.

Freddie Mercury y su pasión por el boxeo

Cuando Freddie Mercury tenía ocho años de edad, sus padres decidieron enviarlo a un internado de la India para que así pudiera formarse y creciera junto a su abuela y su tía.

Y fue justo ese momento el que le ayudó a darse cuenta lo mucho que le interesaba la música, pero también logró desarrollar otras pasiones en el ámbito deportivo.

Durante esta etapa de su vida, el cantante y algunas de sus amistades, practicaban el boxeo, entre estas se encontraba Bruce Murray con quien compartía una banda musical a la que llamaron ‘The Hectics’.

“Recuerdo un combate de boxeo en el que Freddie realmente estaba siendo golpeado en el ring, y todos le decíamos que abandonara la pelea. Pero no. Freddie insistió en seguir luchando hasta el final, con sangre por toda la cara. Él podía ser muy tenaz”, aseguró Murray.

Su empeño, tenacidad y pasión hicieron que Mercury se posicionara como uno de los alumnos más destacados en ese momento en el país. No obstante, pesar de que esta era una de las cosas que le apasionaba, su madre no lo veía así, pues consideraba que el boxeo era un deporte muy violento, razón por la cual Mercury no continuó practicándolo, así que optó por otros deportes que no tuvieran ningún tipo de contacto físico.

Con el paso del tiempo, este fue formando su carrera profesional, y, dejando a un lado la opinión de sus progenitores, decidió continuar con su vida en la Música.