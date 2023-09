“Los excesos laborales cuestan mucha salud y felicidad”: Raúl Araiza

Raúl Araiza tiene días muy agitados con las grabaciones de programas como Miembros al aire y la emisión diaria de Hoy. Publimetro charló con el actor sobre el momento que vive en su carrera artística, también de esos rumores que rodean a su persona.

La figura de televisión tuvo una participación especial en el programa Tal para cual, que se transmitió este domingo, “es una serie de muchos chistes con personajes muy queridos y todo el reparto son amigos míos. Me encantó volver a encontrarlos en esta nueva temporada de Tal para cual. Me gusta la comedia y presenté al Rey Africano”, comentó durante la entrevista.

Raúl Araiza creció en los sets de televisión y eso marcó su personalidad. (Foto: Televisa.)

Con más de 40 años de trayectoria, Raúl Araiza, hizo un recuento de sus pasos en el mundo del entretenimiento.

“Debo de llevar 44 años ininterrumpidos, porque empecé muy pequeño. Hice El carruaje con María Félix, La tormenta y La constitución, ahí me aventaba mi papá. Son muchos años ya en Hoy donde conocieron realmente al Negro como es, con sus errores y todo. Yo no me peleo con el pasado, yo me debo al cariño de la gente y los errores los he aceptado, así como las cosas buenas también. Me siento muy libre, porque está mi esencia en los proyectos como Hoy y Miembros al aire. Debo reconocer que cuido un poco más las cosas que digo en el canal de Las Estrellas (risas)”, comentó Raúl Araiza.

Recordó que su padre Raúl Araiza, productor y director, lo regañaba continuamente por no tomar en serio la vocación.

“Mi papá me regañaba por la vocación, porque no dimensionaba lo que significaba. Yo nunca me la he creído, incluso yo mismo me he desvalorizado o descalificado; es decir, no me doy el peso que creo tener. Lo que pasa en este medio es que te la crees y se te empieza a subir el ego con la fama, entonces cometes muchos errores. He cometido errores, pero yo nunca he creído realmente quién soy, eso suena raro. Esta carrera está llena de contradicciones, si he pasado por caídas, enfrenté momentos difíciles, pero he tratado de tener siempre los pies en la tierra. Hoy en día, puedo decirte que no me interesa el éxito, sino mantenerme en el gusto del público y de la empresa”, puntualizó.

Con el sueño frustrado de ser futbolista, el actor y conductor, confesó qué lo motivó a entrar a la actuación .

“Mi papá me regañaba mucho, él era muy duro. Yo quería ser futbolista, pero realmente no sé qué quería ser. Al final, agarré el amor a la actuación por ahí de los 30 años cuando me caso, tengo a mis hijas y me dije: ‘tengo que traer el bolillo a la casa’. Ahí le fui agarrando más amor, pero bueno se sufre mucho en esta carrera. Además, hay mucha inestabilidad, mucha vaca flaca, épocas buenas y malas. He hecho de todo, menos cantar porque hay que tener tantita dignidad, ¿verdad? Hice cine, teatro, televisión y hasta radio con el Burrito (Van Rankin)”, detalló.

“Los excesos laborales cuestan mucha salud, me cuesta felicidad y plenitud por lo que se vuelve un trabajo caro; lo único que quiero ahora, es el equilibrio que estoy tratando de llevar”. — Raúl Araiza

A sus 58 años de edad, el llamado cariñosamente El Negro, vive una etapa de búsqueda de equilibro, de no repetir los errores y de ser feliz.

“He trabajado mucho y ya me canso, pero hablo de que necesito un equilibrio en mi vida, de la parte personal, familiar y laboral. Paso por excesos de trabajo, excesos de presiones y tengo que aprender de los errores que he cometido, aunque los he repetido, porque es muy difícil. Ahorita, lo que quiero es mantener lo que tengo y, de repente, como en Tal para cual estar de invitado en programas especiales. Puedo decirte que estoy feliz, pero meterme a tripletear ya no puedo”, dijo.

El poder de Hoy

Raúl Araiza reconoció el gran valor que tiene el programa Hoy para su vida personal y profesional, “mi vida está llena de intensidades y dramas, pero necesito reírme y pasármela bien para salir de los baches oscuros. El programa en vivo, pues me cambió la vida y Hoy es un parteaguas en mi carrera, donde llevo 16 años, no puedo creer que te diga 16, porque yo iba un día y ahí me fueron dejando. El amor del público, de la prensa y los productores me dan la fuerza. Así que llevo 16 años en Hoy y 14 en Miembros al aire, mira las cuentas que me haces sacar (risas). Si me preguntas, ¿cómo es la relación entre los conductores?, solo te puedo decir que somos hermanos que se aman, pelean, toman distancia pero saben que en los momentos difíciles estamos unidos”, finalizó.