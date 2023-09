Rodrigo Cachero habla de infidelidad de Adianez Hernández

Rodrigo Cachero y Adianez Hernández anunciaron de forma pública su divorcio, aunque al inicio decidieron mantener los detalles en privado, poco después se dio a conocer que la actriz le fue infiel con Augusto Bravo, el resultado de la noticia ha generado un sinfín de reacciones.

Larisa Mendizábal, expareja de Cachero, fue la primera involucrada en romper el silencio sobre el tema, a través de un video habló de los detalles sobre la relación que sostuvieron Adianez y Augusto, por lo cual se esperaba la reacción del intérprete de ‘Control Z’.

Rodrigo Cachero rompe el silencio sobre infidelidad en su matrimonio

Al inicio de la polémica surgieron diversas referencias sobre el final de la relación entre Shakira y Piqué, no obstante, los seguidores de la pareja insistían que se trataba de una causalidad, pero luego de varios días, Rodrigo Cachero confirmó que una infidelidad terminó con su matrimonio.

Rodrigo Cachero / Adianez Hernández La pareja tuvo dos hijos y un matrimonio de 11 años. (Instagram: (@rocachero) / (@adianezhzr))

Desde su cuenta de Instagram el actor confesó que el proceso de su divorcio ha sido bastante tormentoso, no obstante, aclaró que se encuentra tranquilo por el amor que brindó durante su matrimonio con la actriz, destacando que no estaba dispuesto a aceptar el engaño y la infidelidad.

“Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando. Todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”.

Asimismo, Cachero reveló los planes a futuro que tenía con Adianez Hernández, pero una serie de acontecimientos ocasionó el final de su relación. Finalmente, en el comunicado habló de los detalles del proyecto en el que estuvo involucrado, ausentándose considerablemente de su hogar, asegurando que se trató de trabajo y no de una relación fuera del matrimonio.

“Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación. He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar”.