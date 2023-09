Luisito Comunica fue golpeado por un vendedor de paletas porque no le quiso comprar nada

Luisito Comunica hace poco usó sus redes sociales para denunciar que había sido agredido por un vendedor de paletas, porque simplemente decidió no comprarle nada.

Todo sucedió mientras estaba paseando a su perro Paco, cuando de repente un hombre se le acercó para ofrecerle los productos que vendía y él lo rechazó.

Luisito Comunica dice que un sujeto le dio un golpe en la calle, esto después de que el tipo le intentara vender una paleta y Luisito dijera que no quería comprarle. pic.twitter.com/oh2RS3JUHw — Cerebros (@CerebrosG) September 13, 2023

“Oigan, me acaban de meter un v3rgazo, un golpe como por acá, todavía me duele un poquito...”, compartió Luisito Comunica su historia a través de sus redes sociales.

Luisito Comunica aconseja evitar responder a los insultos de personas en la calle

Luisito Comunica aseguró que no le respondió al vendedor de mala manera, pero a pesar de ello, el hombre empezó a insultarlo: “Le digo que no y el güey me dice, ‘pinche mamón’ y no sé qué. Yo le contesto, ¿no? Entonces, de ahí el cabrón se aceleró”.

El influencer detalló que el vendedor comenzó a hacer ademanes para golpearlo y que incluso se metió la mano en una de las bolsas del pantalón para hacerle saber que estaba armado.

En ese momento, Luisito Comunica decidió sacar su teléfono para grabarlo pues sospechaba que sacaría una navaja, fue cuando recibió un golpe del sujeto para que no lo hiciera.

Las personas que estaban en los alrededores se acercaron de inmediato a socorrerlo y el vendedor de paletas salió huyendo. Sin embargo, el influencer logró capturar su rostro con la cámara de su teléfono.

El golpe que recibió Luisito Comunica fue en la cabeza, por encima de su oído, y a raíz de esta experiencia, les recomendó a sus seguidores que lo mejor en estos casos, era nunca responder a los insultos de desconocidos en la calle, porque podía acabar en tragedia.

“No respondan a las ofensas de gente en la calle, porque pueden ser violentos”, reflexionó Luisito.