Lupita D’Alessio habla del divorcio de su hijo y considera que la separación fue culpa de su exnuera

Lupita D’Alessio compartió su opinión sobre el divorcio de su hijo, y lo que dijo, ha hecho dudar sobre los términos en los que terminó la pareja.

Recordemos que el pasado mes de junio, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron a través de sus redes sociales que habían tomado la decisión de acabar con su matrimonio tras 16 años y 4 hijos juntos.

Ernesto D'Alessio Se Divorció Tras 16 Años De Matrimonio Con Charito Ruiz, Esta Es Su Dura Y Difícil Declaración.

La Pareja Pidió Respeto Ante Los Momentos Difíciles Que Atraviesan Y Señalaron Que Se Mantendrán Unidos Por Sus Hijos! pic.twitter.com/J6Ym2yjHyl — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) July 1, 2023

En ese entonces, la pareja pidió respeto para su intimidad y dijeron que fue una decisión de mutuo acuerdo, no obstante, Lupita D’Alessio ha compartido nueva información que nos deja entrever que el divorcio no ocurrió en tan buenos términos como se creía.

Charito Ruiz nunca “perdonó verdaderamente” que Ernesto D’Alessio le fuera infiel

De acuerdo con las declaraciones que dio Lupita D’Alessio en una reciente entrevista, ella le aconsejó a su hijo que dejara a su esposa, porque no debía permitir que lo pisoteara todo el tiempo “únicamente” por haberla engañado.

La cantante Lupita D’Alessio dice que su hijo Ernesto D’Alessio recibió malos tratos de su ex pareja Charito.



Ver más⬇️https://t.co/1AHoauEykv#charito #LupitaDalessio #ernestodalession pic.twitter.com/mVXESaSObD — POSTAmx (@postamx) September 12, 2023

“Le dije ‘lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de allí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, expresó la Leona Dormida.

Para Lupita D’Alessio, Charito Ruiz nunca perdonó verdaderamente a su hijo, Ernesto D’Alessio, porque entonces, nunca lo hubiera condenado por ello.

“El error lo hiciste, el error pasó. Ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie”, reflexionó la cantante