Mariana Echeverría rompe en llanto tras escuchar a Martha Figueroa hablar sobre la muerte de su primer hijo

A lo largo de su carrera, Martha Figueroa ha sido caracterizada por su carisma y humor, con lo que ha cautivado a sus seguidores, pero a pesar de que delante de las pantallas se muestra de esta manera, la famosa ha confesado que no todo es felicidad en su vida.

Y es que, durante todos estos años Figueroa decidió mantener su vida privada lejos del ojo público, recientemente que hace aproximadamente 30 años tuvo que enfrentar la muerte de su primer hijo por negligencia médica.

Fue durante su participación en el Reality show ‘Hotel VIP’, que la actriz peruana habló sobre la muerte de su primer hijo, explicando que nació y a los pocos minutos falleció. “Perdí a mi primer hijo, yo no le llamo embarazo porque ya había nacido”, dijo durante una plática con Manola Diez.

De esta manera, indicó que en su primer embarazo se encontraba muy emocionada y ya le tenían hasta el cuarto del bebé preparado, no obstante, todo esto cambió en el momento del parto pues no escucho a su bebé llorar, así que inmediatamente empezó a cuestionar lo que ocurría, pero luego de esto ya no recuerda lo que pasó.

“Estuve ahí mucho tiempo en trabajo de parto y de repente me dicen ya te vamos a meter porque ya es tiempo, se está pasando. Ya nació, parto natural y no oigo que llora y pregunto y ya no me acuerdo de nada”, revelo, agregando que cuando despertó, el doctor le indicó que su bebé había muerto.

“Nació y se murió a los pocos minutos… Nunca lo vi, mi marido creyó que me iba a doler menos si no lo veía y que me iba a costar menos desprenderme y creo que tenía razón”.

Asimismo, Figueroa dijo que entendió que su hijo había fallecido cuando le entregaron la cajita con sus cenizas y algunos huesitos.

“Lo que tengo de él es una huellita en un cartoncito que me dieron en el hospital que dice recién nacido, sin nombre, cuanto midió, peso y el nombre de los padres”

Una de las famosas que rompió en llanto al escuchar esta historia, fue María Echeverría y, continuando con el tema, Marta resaltó que es algo de lo que no habla mucho, no por esconder la situación sino más bien porque en un momento de su vida decidió continuar y dejar esto como un tema del pasado.

“Sí, me tocó platicar con Manola, estábamos una tarde ahí y salió el tema. Es un tema del que no me gusta hablar no porque lo quiera ocultar, sino porque yo en algún momento decidí que la vida seguía, que ahí se quedaba, ahí se cerraba la historia y continuaba la vida”, dijo, confesando además que este tema no lo hablaba con su hijo Alex, razón por la cual demostró su preocupación al no saber cómo pudiera reaccionar. “No habló mucho de eso, me preocupa que Alex vea el programa y se enterará”.