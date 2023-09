Adianez Hernández rompió el silencio y pidió no ser juzgada por infidelidad a Rodrigo Cachero

Después de días de especulación y rumores, Adianez Hernández, conductora y exconcursante de “Survivor”, finalmente ha hablado sobre la infidelidad que llevó al anuncio de su divorcio con el actor y director, Rodrigo Cachero.

En un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Hernández compartió su versión de los hechos e hizo una solicitud ferviente: que no la juzguen.

“No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta”, admitió la exesposa de Cachero quien pidió que los ataques en los comentarios de sus redes sociales se detengan por el bienestar de sus hijos.

Con lágrimas en los ojos, expresó que muchas cosas suceden puertas adentro y solo aquellos que viven en esa situación saben cómo se sienten realmente. Afirmó que todas las acciones tienen una reacción y que quería tomarse un tiempo para reflexionar antes de hablar públicamente.

Hernández también admitió que su amor por Rodrigo Cachero se había acabado, pero que no tuvo el coraje de admitirlo en su momento por miedo a romper a su familia.

Reconoció que cometió errores y ofreció disculpas a Larisa Mendizabal, por meterse con su pareja, Augusto Bravo, y a todas las mujeres que pudieron sentirse identificadas con el dolor de una mujer.

La ex participantes de “Survivor” confesó que se había enamorado de Bravo y admitió que no supo controlar sus emociones. “Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”, declaró Adianez.

Rodrigo Cachero / Adianez Hernández La pareja tuvo dos hijos y un matrimonio de 11 años. (Instagram: (@rocachero) / (@adianezhzr))

Reacciones en Redes Sociales

Los comentarios se dividieron en quienes mostraron su apoyo a la conductora y quienes precisamente la juzgaron por sus acciones: