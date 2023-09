¿Marie Claire terminó con José Manuel Figueroa? Este video parece confirmar la ruptura

Marie Claire Harp podría haberle puesto punto y final a su relación con José Manuel Figueroa, según lo que se puede asumir por sus recientes publicaciones en las redes sociales. La conductora venezolana subió un video en el que sugiere la ruptura con el compositor.

Después de que Marie Claire publica el video, las redes sociales se encendieron con las hipótesis que habrían provocado la ruptura con José Manuel Figueroa.

La que mayor cobra fuerza es el reciente escándalo en el que está envuelto el compositor, quien fue señalado por Alicia Machado de golpearla, cuando ambos estuvieron saliendo en el 2006.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, dijo Alicia Machado.

La actriz venezolana, cuenta que la situación ocurrió después de dos meses de noviazgo, al parecer esa noche José Manuel regresó de una fiesta y tras una corta conversación comenzó a golpearla.

“Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía. De repente yo le llego por atrás y le digo: oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México. De repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”, afirmó Machado.

El video de Marie Claire Harp

El medio Revista Redonda rescató un video que Marie Claire grabó con la aplicación de TikTok, pero no aparece en el perfil de la artista venezolana. En el audiovisual se aprecia que la conductora está bailando y arriba hay un texto que dice: “Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex”.