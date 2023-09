Paola Rojas fue vista en las instalaciones de TV Azteca, ¿dejará Televisa?

Desde que Paola Rojas dejó el programa “Al Aire con Paola”, se empezó a especular que la conductora estaría a punto de probar suerte en otras televisoras.

Para avivar aún más esos rumores, hace poco la periodista Flor Rubio compartió que vio con sus propios ojos a la conductora de Televisa dentro de las instalaciones de su mayor competencia, TV Azteca.

La periodista se encontraba en maquillaje cuando le avisaron de la presencia de Paola Rojas en la televisora del Ajusco, aunque al principio, creyó que se trataba de otra mujer con el mismo nombre.

Paola Rojas fue a grabar una mención de una marca importante en TV Azteca

“Resulta que estaba en maquillaje y me dicen ‘oye que está, dicha persona, en la orden de trabajo y yo extrañada, dije ‘seguro es un homónimo’, y todo mundo decía ‘sí, seguro solo se llama igual’, y de pronto entra el maquillista y me dice ‘Flor ahí está’. Estaba en el pasillo y entonces yo me levanto para ver quién era y sí era”, relató Flor Rubio en su programa radiofónico “Fórmula Espectacular”.

Y agregó: “Justo cuando me levantó a chismosear, ella viene entrando y entonces nos topamos, nos abrazamos y nos dio mucho gusto volver a vernos y la persona que vi esta mañana en Televisión Azteca es Paola Rojas”.

Flor Rubio también dijo que Paola Rojas le explicó que estaba en TV Azteca para grabar una mención de una marca sumamente importante, y que la habían tratado súper bien.

Sin embargo, la periodista tiene la sospecha de que la conductora de “Netas Divinas” no fue completamente sincera con ella, pues cree que la grabación de esa mención la pudo haber hecho en cualquier otro lado.

“Creo que podría estar ahí por otras razones, Paola no está al aire en este momento en la televisión abierta nacional y si tiene una buena propuesta por qué no aceptarla”, opinó Flor Rubio.