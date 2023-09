Danna Paola confiesa que cortó su fleco por accidente y divide opiniones en redes sociales

Danna Paola fue tendencia en redes sociales luego de haber admitido que, debido a su hiperactividad, cortó su flequillo por accidente, esto lo confesó a través de un ‘Get Ready With Me’ (GRWM), que traducido al español se conoce como ‘Prepárate Conmigo’, pues consiste en un video en el que interactúa con sus fanáticos, mientras se arregla.

Sucede, que según lo descrito por la famosa mientras la maquillaban y peinaban para una de sus presentaciones, su estilista empezó a cortar un flequillo falso, el cual utilizaría para su show en Toronto, pero en ese momento ella se movió de una manera brusca y por accidente cortó su propio cabello, dejándole una especie de “mini flequillo” un tanto irregular.

Asimismo, la cantante confesó que en ese momento se espantó por lo ocurrido, pero a pensar de eso logró asimilar la situación y aceptar que ella era culpable por lo sucedido, así que decidió arreglarlo para su concierto, y una vez finalizado el show hizo frente al problema de la manera más positiva: Implementarlo Beauty Look.

“Ahora tenemos esta situación, lo voy a utilizar y hacer parte de mí, los problemas hay que enfrentarlos”, dijo en el material audiovisual a todos sus fans.

Sin embargo, en redes sociales se puede observar sobre el tema, algunos comparándola con otros famosos y otros halagando valentía de mostrarse así, indicando que pese a su corte se ve igual de hermosa.

“Con ese flequillo siento que te pareces a Alyssa Milano en Charmed”.

“Más rockstar que nunca con el mini fleco”.

“Danna, pero ya córtatelo completo, ¡te queda hermoso!”.

“Cómo es posible que hasta con mini fleco se vea preciosa”.

“Si tú me dices que el flequito fue decisión propia y lo amas, te juro que me hago el flequito nomas porque tú lo dices”.

“jajaja que linda, eres súper auténtica en este video, te amé”.