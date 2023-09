Fanáticos se muestran preocupados por la salud de Tini Stoessel

A través de redes sociales, empezó recorrer un video que preocupó mucho a los fanáticos de Martina Stoessel, pues indican que el ánimo de la cantante durante su presentación en un recital de España no era del todo bien.

Asimismo, muchos de los usuarios hablaron sobre el artista indicando que esta se ve muy delgada y, de manera muy preocupada afirmaron que esto no es nada saludable.

El video de Tini que preocupa a los fans

En el material audiovisual que se encuentra recorriendo las redes sociales, se puede observar a Tini Stoessel entonar ‘Carne y Hueso’, uno de sus temas musicales más escuchados por sus fanáticos, en donde transmite tristeza y nostalgia al haber perdido a alguien que amaba mucho.

Sin embargo, a pesar de que la canción pudiera tener que ver con su cara de tristeza, más allá de agradar a los presentes, la famosa dejo preocupados a todos, pues estos aseguran que no se le ve nada bien.

La artista se subió al escenario con unas botas negras a la altura de las rodillas, una minifalda mitad roja con negro y mitad blanco con negro, un crop top en la parte de arriba y una chaqueta de cuero, dejando ver su cabello un poco despeinado con dos trenzas

La reacción en redes sociales

Al hacerse viral este video, los usuarios no demoraron en emitir su opinión sobre su apariencia.

“Siempre dije y me bardearon un montón. ‘¡NO ES NORMAL! Dejen de normalizar la delgadez como así también la obesidad. Es un trastorno que requiere ayuda de profesionales”.

“Está demasiado delgada y no es saludable. Digan lo que digan, la chica no está sana”.

“Hay un claro problema de anorexia, el que no lo quiera ver, evidentemente sabe muy poco del tema. Ojalá se deje ayudar, no hay dudas que seguro la quieren ayudar, pero depende de ella... Negarlo no va a solucionar nada”.