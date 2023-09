Bad Bunny abrió un canal de difusión en WhatsApp y desmintió lanzamiento de nuevo álbum

Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño, ha dado un paso innovador al abrir un canal de difusión en WhatsApp. Esta nueva herramienta le permite establecer una comunicación directa con sus miles de seguidores alrededor del mundo, sin revelar información personal o números de teléfono.

A través de este canal, el autor de ‘’Un Verano Sin Ti’' recientemente desmintió los rumores sobre el lanzamiento de un nuevo álbum este año.

Lo hizo al enviar los siguientes mensajes:

‘’quién leyó la entrevista de Vanity Fair?’’

‘’jaja alguien que me diga donde yo dije que sacaba álbum este año😂 porque en ninguna parte digo eso’'

‘’🙄🤦🏻‍♂️'’

Bad Bunny aclarando los rumores del album… 👀 pic.twitter.com/DbrhBSIom1 — 𝕭𝖆𝖉 𝕭𝖚𝖓𝖓𝖞 𝕿𝖔𝖚𝖗 (@tourbadbunny) September 14, 2023

Te recomendamos leer: Bad Bunny ya no formará parte del universo cinematográfico de Marvel

En las reacciones a los comentarios de Bad Bunny, los fanáticos se vieron decepcionados, reaccionando con emojis sorprendidos, con sueño, y de risa. Sin embargo, casi un día después, el cantante dejó un gran suspenso al decir:

‘’tampoco he dicho que no… simplemente no he dicho nada 🤷🏻‍♂️'’

A día de hoy, Benito no ha escrito más, sin embargo, su último mensaje dejó ver que la posibilidad de un álbum este año no está completamente descartada. Esto, a pesar de haber dicho el año pasado que este 2023 será completamente de descanso para él.

Estas insinuaciones, junto a los rumores de que saldrá un álbum sorpresa llamado ‘’Nadie Sabe’', mantienen a los fanáticos del conejo malo en un constante suspenso. Después de todo, el cantante ha susurrado la frase ‘’Nadie Sabe’' en varias de sus últimas canciones, lo cual lleva a muchas teorías

Canal de WhatsApp de Bad Bunny

Para unirse al canal de Bad Bunny en WhatsApp, los seguidores deben asegurarse de tener la última versión de la aplicación. Luego, pueden buscar el canal ingresando el nombre “BAD BUNNY” en la sección de ‘’Novedades’'.

Este canal ofrece a los fans contenido exclusivo y la posibilidad de recibir notificaciones personales de Bad. Para asegurarse de no perderse ninguna publicación, los seguidores pueden activar la opción de notificaciones en la parte superior derecha de la pantalla.

Con esto, el cantante puertorriqueño busca fortalecer el vínculo con su base de fans y ofrecerles contenido especial.