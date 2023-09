Vanesa Villagrán, hija de ‘Kiko’, gana la batalla contra el cáncer

Vanesa Villagrán anunció hace tres meses que fue diagnosticada con cáncer, a pesar de la noticia intentó mantenerse optimista, por lo cual tomó la decisión de compartir la mayor parte de su tratamiento médico con sus seguidores, dando como resultado que hace poco revelara que logró vencer la enfermedad.

La creadora de contenido de OnlyFans estuvo acompañada a lo largo del proceso por sus familiares y amigos cercanos, mismos que celebraron su exitosa recuperación, en especial el actor Carlos Villagrán, quien demostró su apoyo en todo momento.

Hija de Carlos Villagrán 'Kiko' confiesa que tienen cáncer

Vanesa Villagrán gana la batalla contra el cáncer

Fue a través de sus cuentas oficiales que Vanesa confirmó que ganó la batalla contra el cáncer, asegurando que dejará atrás todos los sentimientos negativos que dejó la enfermedad, pero señaló que sirvieron para fortalecerla.

“Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer mas fuerte”, escribió la influencer en TikTok.

Por otra parte, la hija del famoso intérprete publicó otro clip, en el cual fue captada tocando una campana que se encontraba en la clínica en la que tomó quimioterapia a lo lago de varios meses.

“Gracias porque en ese lugar inauguré la campana, me llevaron un pastel y me regalaron un collar hermoso. Hoy me quedo con todo lo bueno, me despido del daño, de lo tóxico y lo que no me sirve, me quedo con el positivismo, con lo real, lo auténtico, las risas y aprendo de todas mis lágrimas, mis miedos y una vez más me levanto con más ganas y más valor a la vida”, agregó.

Vanesa Villagrán mostró su perdida de cabello

La hija del actor ha expresado su agradecimiento a sus familiares, amigos y seguidores que frecuentemente envían muestras de cariño y apoyo, pero recientemente publicó un video en TikTok, en el cual pidió más empatía para las personas que tienen que lidiar con una enfermedad así de complicada.

Asimismo, en el video que compartió también aprovechó para confesar que está perdiendo su cabello por completo, agregando que la primera vez que se dio cuenta no pudo evitar romper en llanto, puesto que es algo muy importante en su personalidad.

“Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, añadió.